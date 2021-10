De uitvoering van de conclusies van de top VS-Rusland in Genève (bekend als "Jalta II"), die op 16 juni 2021 plaatsvond, wordt voortgezet. Het lijkt erop dat de concessies die Washington aan Moskou heeft gedaan, veel belangrijker zijn dan eerder werd gedacht. President Vladimir Poetin gaat verder met de wereld weer op orde brengen, niet alleen in het bredere Midden-Oosten, maar ook in Afrika en Azië. In vier maanden tijd zijn er al aanzienlijke veranderingen merkbaar. In de Russische traditie wordt niets aangekondigd, maar alles zal en bloc worden onthuld wanneer de zaken onomkeerbaar zijn geworden.

De Angelsaksen hebben hun nederlaag geaccepteerd

Begin september 2021 lieten de VS doorschemeren dat zij Hezbollah toestonden de embargo’s van de VS tegen Syrië en Iran te schenden en via Syrië Iraanse stookolie aan te kopen. Toen heropende Jordanië zijn grens met Syrië. Ten slotte begon de Angelsaksische pers aan een reeks artikelen om president Bashar al-Assad vrij te pleiten van de misdaden waarvan hij werd beschuldigd en hem te rehabiliteren. Het begon allemaal met een artikel in The Observer, de zondagseditie van The Guardian, met als kop "Assad, de verstotene, aan het Westen voorgesteld als sleutel tot vrede in Midden-Oosten" [1].

Van het een kwam het ander en Newsweek plaatste de Syrische president op de cover met als kop: "Hij is terug", gevolgd door de ondertitel: "In een triomf over de Verenigde Staten eist de Syrische leider Bashar al-Assad een plaats op in het wereldtoneel" [2]. De Internet-versie van het weekblad gaat zelfs nog verder met het bijschrift van een foto waarin wordt gesproken over de "vermeende" chemische aanval in Ghoutta, waarbij de Amerikaanse en de Franse president, Barack Obama en François Hollande, het "misdadige regime" met naam en toenaam hadden beschuldigd van het overschrijden van "de rode lijn". Vaarwel dus met de tien jaar durende retoriek van "Bashar moet weg".

De militaire nederlaag die president Joe Biden in juni in Genève heeft toegegeven, wordt nu door de Angelsaksische pers verwerkt. De rest van het Westen kan alleen maar volgen.

Syrië’s terugkeer op het internationale toneel is ingezet: Interpol heeft corrigerende maatregelen genomen om een eind te maken aan het buitenspel zetten van Syrië, koning Abdullah II van Jordanië en sjeik Mohamed bin Zayed van de Verenigde Arabische Emiraten hebben laten weten dat zij met president Assad hebben gesproken. De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Filippo Grandi, is stilletjes naar Damascus gegaan om eindelijk te praten over de terugkeer van de emigranten Het Westen was hier al een decennium tegen gekant en betaalde de landen die hen ontvingen royaal om hen niet naar huis te laten terugkeren.

Turkije slachtoffer van dubbele moraal

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan heeft zijn parlement de verlenging voorgelegd van de taak van zijn leger om Koerdische PKK-terroristen te bestrijden in Irak en Syrië; twee landen die hij illegaal bezet houdt.

Turkije speelt een dubbel spel: als lid van de NAVO onderhandelt het met Washington over wapens (80 F-16 gevechtsvliegtuigen en 60 moderniseringskits voor de vloot), maar het onderhandelt over andere wapens met Moskou, waarvan het al S-400’s heeft gekocht; een riskant spel dat ten einde loopt. Washington en Moskou brengen wapens naar Syrië en hebben wellicht de handen ineengeslagen om Ankara op zijn plaats te zetten, zoals zij dat in 1956 tijdens de Suez-expeditie met Londen, Tel Aviv en Parijs hebben gedaan. Tegen de schijn in weet Rusland dat het er niet in zal slagen Turkije los te weken van de VS. Het bestrijdt het Turkse leger in Libië en Syrië, herinnert zich de persoonlijke betrokkenheid van president Erdoğan in Tsjetsjenië, en meer in het algemeen de tegenstelling tussen Rusland en de Ottomanen.

Het Syrische leger heeft de slag om Deraa (Zuid-Syrië) in zijn voordeel beslecht, waardoor Jordanië zijn grens weer kon openen. De jihadisten legden liever de wapens neer dan dat zij hun toevlucht zochten in Idleb, onder bescherming van het Turkse leger. Syrische troepen verzamelen zich nu voor het bezette gouvernement Idleb (noorden van het land), klaar om hun grondgebied te bevrijden.

De westerse pers heeft geen enkele informatie verstrekt over deze verschrikkelijke strijd, wetende dat Deraa niet had kunnen worden bevrijd zonder de discrete terugtrekking van Israël en de Verenigde Staten. De bevolking, die zwaar heeft geleden, lijkt momenteel zowel haar landgenoten als haar vroegere bondgenoten die haar in de steek hebben gelaten, te haten.

Turkije vervreemdt zich geleidelijk van al zijn partners. Het concurreert met de Verenigde Staten en Frankrijk in Afrika. Haar leger vecht in Libië. Het heeft een militaire basis in Somalië, ontvangt Malinese soldaten voor training op zijn grondgebied, verkoopt wapens aan Ethiopië en Burkina, en heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Niger (om nog maar te zwijgen van zijn militaire basis in Qatar en zijn betrokkenheid bij Azerbajdzjan).

De affaire Osman Kavala, genoemd naar de linkse zakenman die in 2017 de man van George Soros in Turkije werd, belooft weinig goeds. Een twaalftal staten - waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland - heeft op sociale netwerken een brief verspreid waarin de onmiddellijke vrijlating wordt geëist van de verdachte die ervan wordt beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de poging tot militaire staatsgreep van 15 juli 2016. Op 22 oktober reageerde president Erdoğan door de betrokken ambassadeurs met zijn gebruikelijke arrogantie de les te lezen: "Is het uw taak Turkije een lesje te leren? Wie denkt u wel dat u bent?".

De persoonlijke positie van president Erdoğan lijkt steeds kwetsbaarder te worden. Er waait een wind van rebellie in zijn eigen politieke partij. Hij zou door zijn eigen volk afgezet kunnen worden als het slecht afloopt voor zijn land in Idleb.

Libanon tussen een mooie toekomst en een burgeroorlog

President Joe Biden lijkt vastbesloten Libanon aan Rusland over te laten en de gas- en oliereserves tussen Libanon en Israël te exploiteren. Hij heeft zijn oude adviseur, de Israëlisch-Amerikaanse Amos Hochstein, gestuurd om te pendelen tussen Beiroet en Tel Aviv. Zijn aanwezigheid getuigt van het grote belang van het onderwerp. Deze IDF officier was een adviseur van Joe Biden toen hij Vice President van de Verenigde Staten was. Op dat moment, in 2015, had hij dit dossier al beheerd en bijna een akkoord bereikt. Hij kan slagen, want deze amorele zakenman kent zowel het politieke dossier als de technische beperkingen van de exploitatie van koolwaterstoffen. Hij dringt aan op de exploitatie van de reserves zonder de netelige grenskwestie op te lossen. De twee landen zouden samen kunnen exploiteren en in onderling overleg de voordelen kunnen delen.

In Libanon proberen de leiders van de sektarische groepen alle mogelijke manoeuvres uit om hun tanende macht te behouden, zelfs als daarmee de toekomst van het land vernietigd wordt.

Het Parlement heeft ’s nachts gestemd over twee amendementen op de kieswet. Met het eerste wordt beoogd de datum van de parlementsverkiezingen te vervroegen van 8 mei naar 27 maart. De moslims vroegen erom, om effectief campagne te kunnen voeren, aangezien het midden in de Ramadan-vakantiemaand viel. Maar de nieuwe datum lijkt bedoeld om te voorkomen dat generaal Abbas Ibrahim, het hoofd van de contraspionage, gekozen kan worden en parlementsvoorzitter Nabbi Berry opvolgt. De grondwet schrijft namelijk voor dat hoge ambtenaren hun ambt zes maanden van tevoren moeten hebben neergelegd voordat zij de politiek in mogen.

President Emmanuel Macron was van plan Franse troepen in te zetten om de verkiezingsbureaus te "beveiligen". Op 8 mei zal hij waarschijnlijk geen president van de Franse Republiek meer zijn en niets wijst erop dat zijn opvolger zijn besluit zal goedkeuren. Op 27 maart zal hij echter nog steeds de leiding hebben.

Het tweede amendement verandert de manier waarop emigranten zullen kunnen stemmen. Zij zullen geen afgevaardigden uit het buitenland kiezen, maar afgevaardigden uit hun eigen kiesdistrict. Sommigen hopen dat dit de uitkomst aanzienlijk zal veranderen. In feite is dit alles van weinig belang, aangezien het kiesstelsel vooraf het aantal parlementsleden per geloofsgroep bepaalt zonder enige relatie met de demografische realiteit; een mooi voorbeeld van verkiezing zonder democratie.

Het andere grote debat betreft het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020. Rechter Tarek Bitar wordt geconfronteerd met een aantal immuniteiten, te beginnen met die van oud-premier Hassan Diab, die naar de Verenigde Staten is gevlucht zodra hij zijn ambt neerlegde en tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Hezbollah, die een hoge prijs heeft betaald voor het onderzoek naar de moord op Rafik Hariri, wil geen herhaling hiervan, maar stuit op de geheimhouding van het onderzoek. Tenslotte eiste het met klem dat de rechter zou worden ontslagen en organiseerde daartoe een demonstratie. Toen de stoet voor een christelijke wijk aankwam, werd zij aangevallen door leden van de Libanese strijdkrachten van Samir Geagea. Zij doodden zeven sjiieten en verwondden ongeveer dertig anderen. Het spookbeeld van een burgeroorlog laaide weer op. Het is niet duidelijk of de Libanese strijdkrachten op eigen initiatief hebben gehandeld dan wel op instigatie van Saoedi-Arabië, wiens voorvechter de christen Samir Geagea is geworden.

De langzame toenadering tussen de vijandelijke broeders, Israël en Iran

Moskou benadert het Israëlisch-Iraanse conflict als één geheel. De twee staten spreken ultra-oorlogszuchtig over elkaar, maar hun praktijk is heel verschillend. Zij treden in feite met elkaar op tegen bepaalde politieke tendensen in eigen land. De val van Benjamin Netanyahu (een discipel van de kolonialistische denker Vladimir Jabotinsky) maakt de weg vrij voor verzoening.

Terwijl de VS Teheran sancties oplegden om het te dwingen zijn militaire kernprogramma op te geven, heeft Rusland nooit geloofd dat het programma na 1988 werd voortgezet. Tijdens de 5+1-onderhandelingen van 2013-2015 die leidden tot het akkoord van Wenen over de Iraanse kernenergie, eiste Moskou geen stopzetting van het kernprogramma, maar de mogelijkheid om te controleren dat het niet militair wordt. Dit is nog steeds haar standpunt. De huidige besprekingen spitsen zich toe op technische details zoals de installatie van bewakingscamera’s in Iraanse elektriciteitscentrales.

De traagheid waarmee Teheran dit probleem aanpakt, werkt tegen het land. De regering Raissi onderhandelt intussen evenwel met Saoedi-Arabië, dat sukkelt met de normalisering van zijn betrekkingen met Israël. President Ebrahim Raissi hoopt met Riyad tot een rolverdeling te komen en die aan te kondigen wanneer hij zal toegeven op het gebied van de nucleaire bewaking, maar de Saoedi’s zijn ongeduldig en kunnen hem ook pijn doen, zoals we hebben gezien met de aanval op Hezbollah-demonstranten in Beiroet.

De Israëli’s van hun kant benadrukken dat Teheran niet alleen vertrouwt op buitenlandse sjiitische gemeenschappen, zoals het beweert, maar op alle anti-Israëlische krachten, of zij nu sjiitisch zijn of niet. Zo levert Iran ook wapens aan de soennitische Hamas. Deze alliantie is des te gevaarlijker omdat Hamas de Palestijnse tak van de Moslimbroederschap is, die wordt gesteund door Turkije en Qatar en niet door Saudi-Arabië. In de moslimgemeenschap zijn er niet langer twee kampen (Sjiieten/Soennieten), maar drie (Iran/Saudi-Arabië/Turkije en Qatar).

Moskou is geduldig vooruit aan het gaan met Tel Aviv. Het doel is Israël zover te krijgen dat het de bezette Golan-hoogvlakte aan Syrië teruggeeft door garanties te geven dat Iran zich niet agressief opstelt en zich uit Syrië terugtrekt.

Mali vreest Frankrijk en zoekt Russische bescherming

De westerse nederlaag in Syrië heeft onvoorziene gevolgen in Afrika. Iedereen heeft begrepen dat de wereldorde omver is geworpen en dat het beter is bondgenoot van Moskou te zijn dan van het Westen. Terwijl sommige Afrikaanse staten hun militaire steun trachten te diversifiëren door zich tot Turkije te wenden, waren de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali de eersten die de westerse hulp in twijfel trokken.

Sinds 2018 begeleidt Rusland de Centraal-Afrikaanse regering bij het oplossen van de stammenconflicten, aangewakkerd door Frankrijk, die het land in een burgeroorlog hebben gestort. Maar Moskou weigerde zijn troepen in te zetten zolang de situatie onstabiel bleef en stuurde in plaats daarvan een particulier militair bedrijf, de Wagner Group van Jevgeni Prigozjin. In 2019 heeft de regering een vredesakkoord gesloten met de 14 belangrijkste gewapende groeperingen van het land. Het land is gestabiliseerd, maar de regering controleert nog steeds slechts een klein deel ervan.

Mali is een direct slachtoffer van de omverwerping van de Libisch-Arabische Jamahiriyyah in 2011. Muamar Kadhafi ijverde voor de verzoening tussen Arabieren en zwarten; zijn moord heeft eeuwen van oorlogen doen herleven, enerzijds door de herinvoering van de slavernij in zijn land, anderzijds door het verlangen naar Arabische overheersing over de zwarte bevolkingsgroepen in Mali. Het is dit conflict dat tot uiting komt in de Arabische jihadistische opmars in het noorden van het land. Voorlopig proberen de Franse troepen van de operatie Barkhane de heroprichting van een islamitisch emiraat in de Sahel te voorkomen. In de praktijk betekent dit dat de verovering van een gebied met een sedentaire zwarte bevolking door nomadische Arabische jihadisten moet worden voorkomen, echter zonder deze organisaties te bestrijden.

Op 8 oktober verbrak de Malinese premier Choguel Kokalla Maïga het zwijgen en verklaarde aan RIA Novosti dat Frankrijk zelf jihadisten trainde in zijn kamp in Kidal, waar het de Malinese strijdkrachten de toegang had ontzegd [3]. Het interview werd breed uitgemeten op de Russische televisie, maar bereikte de Franse ether niet. Le Monde heeft slechts een update van Choguel Kokalla Maïga gepubliceerd, maar daar ontkent hij alleen maar dat hij onderhandelingen voert met de Wagner Group en bevestigt dat hij in gesprek is met Moskou... over de Wagner Group.

De beschuldiging dat de jihadisten werden ingezet is zeer plausibel: aan het begin van zijn interventie had Frankrijk zijn soldaten teruggehouden om de Qatarese leiding van de jihadisten de tijd te geven zich terug te trekken. Andere jihadisten, ditmaal in Syrië, organiseerden betogingen om de Franse dubbele moraal aan de kaak te stellen, door hen in het Midden-Oosten te steunen en hen volgens aankondiging in Afrika bestrijden. Toen de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, tegenover zijn toenmalige Franse ambtgenoot, Laurent Fabius, hierover zijn verbazing uitsprak, lachte Fabius en antwoordde dat dit realpolitik was.

De junta van kolonel Assimi Goïta (een discipel van de Derde Wereld-revolutionair Thomas Sankara) onderhandelt met Rusland om zich te verdedigen tegen de jihadisten die onder toezicht van Frankrijk staan. Moskou zou te werk moeten gaan zoals in de Centraal-Afrikaanse Republiek en duizend man van de Wagner-groep sturen om de vrede onder de bevolking te herstellen. De dienst van het Russische particuliere militaire bedrijf zou door Algerije moeten worden betaald.

Het machtsevenwicht is in het geding

China [4] en Noord-Korea hebben naar verluidt kort na elkaar hypersonische raketten gelanceerd. China ontkent het, maar Noord-Korea verkondigt het luid en duidelijk. Amerikaanse deskundigen, Amerikaanse parlementariërs en Amerikaanse generaals zijn doodsbang omdat hun land deze technologie niet beheerst, hetgeen hen kwetsbaar maakt. Dit type raket is gebaseerd op Sovjettechnologie. President Vladimir Poetin heeft in 2019 voor de Federale Vergadering aangekondigd dat Rusland op het punt staat deze raketten met atoomkoppen, die overal op aarde kunnen inslaan zonder onderschept te worden, onder de knie te krijgen [5]. Aangezien het onmogelijk lijkt dat China en in nog sterkere mate Noord-Korea plotseling dit technische niveau hebben bereikt, gaan deskundigen er unaniem van uit dat Rusland hen een versie van zijn eigen wapen heeft gegeven.

Deze technologieoverdracht zou hebben plaatsgevonden vóór de aankondiging van de alliantie tussen Australië, het VK en de VS (AUKUS). Het ondermijnt de inspanningen van Washington tegen Beijing en Pyongyang. Het Westen heeft niet alleen een verschrikkelijke nederlaag in Syrië geleden die hen dwingt een nieuwe wereldorde te aanvaarden; hun "raketschild" is machteloos; hun legers zijn nu totaal verouderd.