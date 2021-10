1. Aufgrund der Impfkampagnen in ganz Europa wurden bei der Bekämpfung von

COVID-19 erhebliche Fortschritte erzielt. Dennoch ist die Lage in einigen

Mitgliedstaaten nach wie vor sehr ernst. Um die Durchimpfungsrate in der gesamten

Union weiter zu erhöhen, sollten die Anstrengungen zur Überwindung der Impfskepsis

intensiviert werden, auch durch die Bekämpfung von Desinformation, insbesondere auf

den Plattformen der sozialen Medien. Wir müssen weiterhin wachsam gegenüber dem

Aufkommen und der Verbreitung möglicher neuer Varianten bleiben.

2. Angesichts der Entwicklung der epidemiologischen Lage fordert der Europäische Rat

eine fortgesetzte Koordinierung zur Erleichterung der Freizügigkeit in der EU und der

Reisen in die EU sowie die Überarbeitung der beiden Empfehlungen des Rates. Er

ermutigt die Kommission, ihre Arbeit mit Drittländern in Bezug auf die gegenseitige

Anerkennung von Zertifikaten zu beschleunigen.

3. Ausgehend von den Erfahrungen aus der COVID-19-Krise müssen die Resilienz

gegenüber Krisen und die horizontale Krisenvorsorge der EU gestärkt werden. Um eine

bessere Prävention, Vorsorge und Reaktion im Zusammenhang mit künftigen

Gesundheitskrisen in der EU zu gewährleisten, fordert der Europäische Rat, dass die

Verhandlungen über das Gesetzgebungspaket zur Gesundheitsunion abgeschlossen

werden und sichergestellt wird, dass die Mitgliedstaaten angemessen in die Leitung der

Behörde für die Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA)

eingebunden werden. Er weist erneut darauf hin, dass die Arbeit hinsichtlich des

Zugangs zu Arzneimitteln in allen Mitgliedstaaten rasch vorangebracht werden muss.

4. Der Europäische Rat bekräftigt, dass die EU weiterhin entschlossen ist, zur

internationalen Reaktion auf die Pandemie beizutragen und den Zugang zu Impfstoffen

für alle zu gewährleisten. Er fordert die rasche Beseitigung der Hindernisse, die der

weltweiten Bereitstellung von Impfstoffen im Wege stehen, und ersucht die

Kommission, in dieser Hinsicht weiterhin direkt mit den Herstellern

zusammenzuarbeiten. Dies wird den Mitgliedstaaten ermöglichen, die Lieferung von

Impfstoffen an die bedürftigsten Länder zu beschleunigen. Die EU wird weiterhin die

Herstellung von Impfstoffen und die Durchimpfung in Partnerländern unterstützen.

5. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Treffen der G20 und mit Blick auf die

Sondertagung der Weltgesundheitsversammlung im November betont der Europäische

Rat, dass er eine starke, zentrale Rolle der Weltgesundheitsorganisation bei der

künftigen Global Health Governance ebenso wie das Ziel, sich auf einen internationalen

Pandemievertrag zu einigen, unterstützt.