A Rede Voltaire não é uma fonte de informação como as outras. Nós publicamos as nossas próprias análises, com base nas nossas próprias pesquisas. Nós colocamos este trabalho à disposição de todos os públicos, em toda a parte do mundo, numa dezena de idiomas, por vezes até mais. Nós investimos em reformular o nosso sítio Internet para o tornar legível nos smartphones. Aquilo que é conhecido dos responsáveis políticos deve estar acessível a todos.

Os nossos artigos são replicados por inúmeros jornais e rádios do terceiro-mundo. Todos os profissionais, sejam eles diplomatas ou militares, elogiam a altíssima qualidade das nossas publicações mesmo quando não partilham o nosso ponto de vista. Mas este sucesso com elogios não nos serve de nada. É por isso que vos pedimos para nos apoiarem financeiramente.

O nosso trabalho não tem igual. Ele requer muitos contactos a muito alto nível ; uma documentação onerosa ; e uma tomada de riscos muito importante para nós e para os nossos informadores.

Não podemos continuar este trabalho senão com a Vossa ajuda.

Participai, pois, clicando para tal em baixo e deste modo :

– fazendo uma doação de 25 euros

– fazendo uma doação de 50 euros

– fazendo uma doação de 100 euros

– ou assumindo uma uma doação de 10 euros por mês