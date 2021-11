Under et intervju med det russiske nyhetsbyrået RIA-Novosti den 8. oktober i 2021 (se bilde) beskyldte den maliske statsministeren Choguel Kokalla Maïga Frankrike i å trene terroristene som de påstår at de bekjemper [1].

«Vi har bevis for dette. På vårt språk finnes det et ordtak som sier at hvis du leter etter ei nål i et rom så er det mest sannsynlig at personen som tilsynelatende vil hjelpe deg, er den som sitter på nåla. Derfor kommer du aldri til å finne den. Slik er også den aktuelle situasjonen i Mali og dette har vi ikke tenkt å finne oss i», tilføyer han.

Så påpeker statsministeren at de franske troppene som er plassert i landet hans gang etter gang har nektet det maliske militæret tilgang til Kidal enklaven, en høyborg for Tuareg-motstanden hvor Frankrike angivelig lærer opp jihadister for Ansar el-Din fronten, en avlegger av al-Qaeda.

I begynnelsen av intervensjonen sin i Mali i 2013 ventet Frankrike med fremrykkingen av sine egne tropper for å gi de qatarske håndtererne av de islamistiske militante tid til å dra.

I dag hevder Frankrike at målet av oppdraget sitt er å hindre oppblomstringen av et islamsk emirat i Sahelsonen. Mali er imidlertid bebodd av arabiske nomadiske folkestammer i nord og av svarte, stedbundne populasjoner i sør. Den libyske lederen Muammar Gaddafi var den eneste som hadde forpliktet seg til en forsoning mellom arabere og den svarte populasjonen etter ti århundrer med slaveri. Etter at NATO og jihadistene hadde beseiret den libysk-arabiske Jamahiriya, flammet fiendtligheten mellom disse to opp igjen, noe som førte til krig, spesielt i Mali [2]. Utformingen av Frankrikes militæroppdrag i Mali lar faktisk døren for muligheten til å støtte nomadiske jihadister stå på vid gap.

Tidligere fulgte ikke de franske soldatene, som overvåket jihadistiske militante i Qatar og Libya, og som fortsatt gjør dette i Syria, ordrene til hærens generalstab. De var knyttet til Élysée og fikk bare ordre direkte fra republikkens president. Den aktuelle statusen for denne kategorien ansatte er ukjent.

Ifølge medieselskapet Algeria Part er Algerie klar for å finansiere deler av sikkerhetsavtalen som involverer tusenvis av russiske leiesoldater, og som Mali for tiden forhandler om med Dmitry Utkin og Yevgeny Prigozhin [3]. De to sistnevnte leder Wagner Group, et privat militært agenturfirma som ifølge Reuters forlanger 9,15 millioner euro per måned for å lære opp de maliske væpnede styrker (FAMa) og for å sikre beskyttelsen av visse eldre maliske ledere. Dette oppdraget kan sammenlignes med det som allerede utføres i den sentralafrikanske republikk [4].

Skulle denne informasjonen bli bekreftet, ville det forklart den skarpere tonen mellom Paris og Algiers og ryktene om at USA trekker seg tilbake fra denne regionen i Afrika.

Choguel Kokalla Maïga selv nektet den 17. oktober at Mali forhandler med Wagner Group, men innrømte å diskutere med Russland angående utdanningen av de maliske væpnede styrker og beskyttelsen av visse eldre maliske ledere [5].