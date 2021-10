Der Spekulant und selbsternannte Philanthrop George Soros und sein Freund Reid Hoffman (LinkedIn) haben gerade Good Information Inc. gegründet. . Die beiden Multi-Millardäre schlagen vor, in die Medien zu investieren, um "voreingenommenen Informationen" (Fake News) entgegenzuwirken.

George Soros hat bereits Project Syndicate ins Leben gerufen, eine Website, die Op-Eds auswählt und in dreizehn Sprachen übersetzt, die in der schriftlichen Presse veröffentlicht werden sollen. In etwa zwanzig Jahren hat es diese Gesellschaft geschafft, fast alle großen westlichen Tageszeitungen zu überschwemmen und das konforme Denken unter westlichen Journalisten zum Triumph zu bringen.