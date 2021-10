Das Voltaire-Netzwerk ist keine Informationsquelle wie jede andere. Wir veröffentlichen unsere eigenen Analysen, basierend auf unseren eigenen Recherchen. Wir stellen dieses Werk jedem Publikum auf der ganzen Welt in einem Dutzend Sprachen zur Verfügung, manchmal auch mehr. Wir haben in die Neugestaltung unserer Website investiert, um sie auf Smartphones besser lesbar zu machen. Was Politikern bekannt ist, muss für alle zugänglich sein.

Unsere Artikel werden von vielen Zeitungen und Radiosendern der Dritten Welt aufgegriffen. Alle Fachleute, ob Diplomaten oder Militärs, begrüßen die sehr hohe Qualität unserer Publikationen, auch wenn sie den Standpunkt nicht unbedingt teilen. Aber dieser Erfolg der Wertschätzung hilft uns nicht. Deshalb bitten wir Sie, uns finanziell zu unterstützen.

Unsere Arbeit sucht ihresgleichen. Sie erfordert viele Kontakte auf sehr hohem Niveau; teure Dokumentation; und eine erhebliche Risikobereitschaft für uns und unsere Informanten.

Wir können es nur mit Ihrer Hilfe fortsetzen.

Nehmen Sie teil, indem Sie unten für eine Mithilfe klicken:

– eine Spende in Höhe von 25 EUR

– eine Spende in Höhe von 50 EUR

– eine Spende in Höhe von 100 EUR

– oder indem Sie sich verpflichten, eine Spende von 10 Euro pro Monat zu zahlen