Помните, в 2000-х годах был жестокий конфликт между югом и севером Судана. Но на самом деле тогда под видом местных жителей там воевали американские частные военные компании, в частности DynCorp International. В конце концов, самопровозглашенные "друзья Судана" (США, Норвегия, Великобритания) навязали ему Найвашское соглашение, которое привело к отделению Южного Судана в 2011 году, находящегося теперь фактически под протекторатом США и Израиля.

В результате этой войны, разжигаемой за счёт внутренних распрей в интересах Израиля и финансируемой США, было создано буферное государство, цель которого состоит в том, чтобы держать соседей Израиля под прицелом. В 1950-х и 1970-х годах Израиль намеревался сооответственно создать и аннексировать государства в южном Ливане (к югу от реки Литани), в западной Сирии (Голанские высоты) и в Египте (гора Синай) в силу своего "права на безопасность" (sic). После распространения ракет средней дальности Израиль продолжал придерживаться той же стратегии, но теперь он стремится создать марионеточные государства, способные противостоять его ближайшим соседям. Отсюда создание Южного Судана в 2011 году и попытка создать Курдистан в Ираке в 2017 году.

О том, что осталось от Судана, вновь заговорили в апреле 2019 года, когда была свергнута повстанческая ветвь "Братьев-мусульман" во главе с Омаром аль-Баширом. Вскоре стало ясно, что власть перешла в руки лидера джанджавидов Мохамеду Хамдану Дагало, известному как "Хемидти". Он был наемником Саудовской Аравии в борьбе против хути в Йемене. Когда во время конфликта в Дарфуре (юго-западный Судан) его обвинили в военных преступлениях, Хемидти спрятался за спиной начальника штаба вооруженных сил генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, став его "заместителем" [1].

В июне 2019 года Германия, используя название группы "Друзья Судана", создавшей Южный Судан, организовала другую неформальную группу с тем же названием , а затем провела видеоконференцию из Берлина. Во время конференции новые правила игры ("Демократический переход") были вытащены из-под шляпы, причем не было ясно, кто их написал. Тем не менее, 17 июля они были приняты суданскими партиями, после чего 4 августа был подготовлен проект конституции. Обратите внимание, что эти документы были подписаны не генералом аль-Бурханом, а его "заместителем", лидером боевиков Хемидти.

Власть была разделена между гражданскими лицами и военными. А возглавил правительство. высокопоставленный суданский чиновник из ООН Абдалла Хамдок.

В феврале 2020 года Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречается с генералом аль-Бурханом в Энтеббе, Уганда. Сразу же обе страны нормализуют свои отношения. Соединенные Штаты, в свою очередь, добиваются от переходного правительства признания роли режима Омара аль-Бешира в нападениях Аль-Каиды на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году. После этого Судан был буквально осыпан долларами.

В марте 2021 года Совет Безопасности ООН после принятия решения о выводе 15 000 миротворцев из Дарфура, предлагает переходному правительству разместить там 12 000 военнослужащих и создаёт "Миссию содействия переходному периоду" (ЮНТАГ) из 300 гражданских лиц. К всеобщему удивлению, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначает немца Фолькера Пертеса главой МООНСЛ. Бывший директор главного аналитического центра немецкого правительства SWP, г-н Пертес разработывает план безоговорочной капитуляции Сирийской Арабской Республики по поручению Джеффри Фелтмана, который в то время был вторым лицом в ООН [2]. Планом предусматривалось лишить народ Сирии суверенитета, распустить все конституционные органы, "судить" и казнить 120 высших руководителей и, в итоге, разделить страну на части.

Именно тогда президент Джо Байден разыграл свою козырную карту, назначив Джеффри Фелтмана специальным представителем США по странам Африканского Рога, включая Судан. Теперь ясно, что правила "демократического перехода" были написаны Фолькером Пертесом в сотрудничестве с его приятелями из США еще до Берлинской конференции.

Посол Джеффри Фелтман является ведущей фигурой в "глубинном государстве" США. Он сыграл определенную роль в израильско-палестинском мирном процессе и участвовал в создании Иракского Курдистана от имени частной компании "Коалиционная временная администрация в Ираке" [3]. Затем он был назначен послом в Бейруте, где организовал цветную революцию 2005 года ("кедровую революцию") и ложные обвинения президентов Ливана и Сирии Эмиля Лахуда и Башара аль-Асада в убийстве. Он также работал помощником госсекретаря Хиллари Клинтон по Ближнему Востоку. В итоге, он становится директором по политическим вопросам в Организации Объединенных Наций, где перенаправлял ресурсы ООН на войну против Сирии, включая поддержку джихадистов. Во время президентства Дональда Трампа он находился на службе в Катаре, и о нём почти ничего не было слышно.

В мае 2021 года Франция организует в Париже видеоконференцию в продолжение берлинской. На ней обсуждались финансовые вопросы, и предполагалось, что Судану будет выделено 2 млрд долларов, в том числе 1,5 млрд долларов для погашения задолженности перед МВФ [4].

Население Судана страдает от бедности, а в некоторых регионах свирепствует голод. В гражданском правительстве представлены всего лишь несколько племён. Они связывают с гражданским правительством надежду на лучшую жизнь, в то время как другие племена видят в правительстве своего врага. Поэтому последние призвали военных защитить их интересы. Уже несколько месяцев идет гражданская война. Военные, поддерживаемые Саудовской Аравией, справедливо требуют гражданское правительство уйти в отставку.

«Стремясь восстановить гражданский мир», президент Джо Байден в начале этого месяца направляет Джеффри Фелтмана в Хартум. Затем во второй раз, 23 октября, для встречи с обеими сторонами. Он объяснил всем, что финансовая поддержка Запада будет оказана только в том случае, если суданцы будут едины. Генерал аль-Бурхан пообещал сделать все возможное для сохранения единства страны. Посол Фелтман пробыл в Хартуме две ночи.

После вылета Джеффри Фелтмана рано утром 25 октября, генерал аль-Бурхан и его "заместитель" Хемидти потребовали отставки правительства, но не Премьер-министра Абдаллы Хамдока. Как это было заявлено американскому эмиссару, они хотели заставить правительство сформировать новую команду, которая учитывала бы расклад сил между племенами. Но Премьер-министр отказался. Поэтому менее чем через час после вылета самолета Джеффри Фелтмана, он был помещен под домашний арест.

Соединенные Штаты, Всемирный банк и МВФ немедленно завопили о "военном перевороте" и приостановили свою финансовую помощь. Страна, уже находившаяся на грани удушья, мгновенно погрузилась в него. Африканский союз осудил "переворот". А Египет, хотя и призвал суданские стороны к диалогу, кажется, доволен результатом. Генерал аль-Бурхан, как сообщается, является однокашником президента аль-Сисси по военной школе.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты практически обошлись молчанием и ничего не сказали о продолжении своей финансовой помощи. Турция тоже помалкивает: принадлежащий Судану остров Суакин передан в аренду Турции на 99 лет для создания военной базы и контроля над Красным морем в противовес Саудовской Аравии.

Вашингтон представил в Совет Безопасности проект резолюции, осуждающий "военный переворот" и вводящий санкции. Но Россия попросила несколько дней для проверки информации. Москва, которая помнит ложь, сделавшую возможной войну против Ливии, понимает, что ее дезинформируют и выдают желаемое за действительное. Рассуждения СМИ о том, что плохие военные разгромили хороших демократов, выглядят не очень правдоподобно. Тон между представителями разных стран в Совете повысился. Некоторые отметили, что произошедшее не было "военным переворотом" в полном смысле слова, поскольку половина страны встала на сторону армии, а последняя не отстранила премьер-министра.

В августе Соединенные Штаты возобновили стратегию Рамсфелда-Цебровски, которую они проводили с 11 сентября 2001 года в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене, убив не менее миллиона человек [5]. Они не пытаются отдать предпочтение одной суданской стороне против другой. Они хотят всех столкнуть друг с другом, посеять в стране хаос и разрушить государственные структуры, чтобы народ не смог больше противостоять иностранным державам.

В течение десятилетия "друзья Сирии", Фолькер Пертес и Джеффри Фелтман, держали нас в напряжении в Леванте, где они в конечном итоге проиграли. США были вынуждены оставить этот регион России. Теперь "друзья Судана", Фолькер Пертес и Джеффри Фелтман, пытаются уничтожить Африканский Рог, начиная с Эфиопии и Судана.