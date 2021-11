Den USA - intellektuelle Noam Chomsky går nå inn for å isolere folk som nekter å vaksinert seg mot Covid-19.

«Hvordan skal vi skaffe dem mat?», ble han spurt om.

«Vel, det er faktisk deres eget problem», var svaret.

Noam Chomsky er en lingvist som driver med forskning eksklusivt for Pentagon. Han er kjent for sine bøker der han i hele kapitler fordømmer USAs utenrikspolitikk.

Under et møte med han ble vi slått av hans ultrakonservative holdning til fordel for De Forente Stater og Israel. Vi har publisert en studie om hans politiske holdninger [1].