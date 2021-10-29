2217-30-10-2021

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1. Для Боливарианской Республики Венесуэла большая честь выступать от имени государств-членов Группы друзей в защиту Устава ООН, в которую входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Венесуэла.

2. Прежде всего, позвольте поздравить г-жу Н.Шамим с успешным выполнением функций Председателя Совета ООН по правам человека (СПЧ) в ходе его 15-го цикла в 2021 г. и выразить признательность за представление доклада СПЧ Генеральной Ассамблее ООН в соответствии с резолюцией ГА ООН 60/251, которую мы должным образом приняли к сведению.

3. Группа друзей считает Устав ООН отправной точкой и подлинным проявлением веры в лучшие стороны человечества. Это кодекс поведения, регулирующий межгосударственные отношения на протяжении последних 76 лет на основе таких неустаревающих принципов, как самоопределение народов, суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела государств и отказ от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Это базовые нормы и принципы, которые не только являются основой современного международного права, но и остаются сегодня не менее актуальными, чем в 1945 году.

4. Кроме того, мы считаем, что обеспечение строгого следования букве и духу Устава ООН является необходимым условием для реализации трех базовых направлений деятельности всемирной Организации, а также для продвижения по пути построения более мирного, процветающего, подлинно справедливого и равноправного миропорядка.

5. В этом контексте выражаем нашу серьезную озабоченность в связи с существующими и возрастающими угрозами по части соблюдения Устава ООН. Среди прочего, мы имеем в виду участившиеся попытки прибегнуть к односторонним действиям, нападки на многосторонность, притязания на несуществующую исключительность, пренебрежение и даже подмена целей и принципов Устава ООН новым набором т.н. «правил», которые никогда не обсуждались в инклюзивном и транспарентном ключе, а также избирательные подходы при соблюдении Устава или ситуативное толкование его положений. Эти действия, как показывает история и факты, привели к массовым нарушениям прав человека и других норм международного права, которые во многих случаях до сих пор остаются безнаказанными.

6. 76 лет назад международное сообщество сплотилось вокруг целого ряда общих целей и принципов, содержащихся в полном объеме в Уставе ООН, и заявило о своей приверженности защите жизни, свободы, независимости, справедливости и прав человека. Именно права человека являются одним из трех основных столпов, на которых зиждется всемирная Организация. Соответственно, всеобъемлющее соблюдение прав человека во всех их аспектах представляет собой благородный идеал и цель, достижение которой сегодня актуально как никогда.

7. Группа друзей придает первостепенное значение поощрению и защите прав человека, как отдельных лиц, так и групп лиц, включая право на развитие, без какого бы то ни было различия, и считает также, что поощрение и защита прав человека должны базироваться на диалоге и сотрудничестве в соответствии с принципами беспристрастности, объективности, транспарентности, неизбирательности, деполитизации и отсутствия конфронтации, а также на основе равенства и взаимного уважения между государствами.

8. В этой связи мы выступаем против всех проявлений политики двойных стандартов, которые подрывают права человека и препятствуют созданию гармоничной среды и прогрессу в данной сфере. Мы также обеспокоены ростом количества односторонних механизмов, которые претендуют на проведение беспристрастной оценки ситуации с правами человека в конкретных государствах, особенно когда они игнорируют необходимость согласия и участия этих государств в данном процессе. Продолжение применения этой практики посягает на высшие идеалы, нацеленные на подлинную защиту прав человека, а также представляет собой явное нарушение целей и принципов Устава ООН, которые обязывают нас поощрять и укреплять уважение прав человека и основных свобод для всех, без какого бы то ни было различия. В связи с этим мы напоминаем, что Универсальный периодический обзор СПЧ является наиболее подходящим механизмом для конструктивного обсуждения ситуации с правами человека.

9. В заключение, призывая положить конец политизации тематики прав человека, Группа друзей подтверждает свою готовность продолжать вносить вклад в институциональное укрепление Совета ООН по правам человека на основе многосторонности и транспарентного взаимодействия с другими структурами системы ООН. Если мы действительно стремимся продвигать всеобщее уважение и соблюдение прав человека и основных свобод, мы должны полагаться на консенсусные политические и дипломатические механизмы для их поощрения и защиты, не допуская при этом, чтобы под прикрытием всемирной Организации решались задачи, противоречащие целям и принципам, закрепленным в ее Уставе.