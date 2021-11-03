اطلق للتو المضارب والخيري المعلن عن نفسه جورج سوروس وصديقه ريد هوفمان(LinkedIn) , شركة معلومات والتي سميت " Good Information Inc".اقترح كلا المليارديرين الكبيرين, الاستثمار في وسائل الاعلام من اجل مكافحة المعلومات المزيفة والمعروفة باسم "الفاك نيوز".

وقد أنشأ جورج سوروس بالفعل "نقابة المشاريع"، وهو موقع على شبكة الإنترنت يختار ويترجم إلى ثلاث عشرة لغة مقالات افتتاحية للنشر في الصحافة المكتوبة. نجحت هده الشركة في غضون عشرين سنة، من اغراق جميع الصحف الكبرى اليومية الغربية وفرض الفكر المطابق التوافقي بين الصحفيين الغربيين.