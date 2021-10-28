Ниже приводится текст совместного заявления, подписанного Правительствами Австралии, Канады, Чешской Республики, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

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Нижеподписавшиеся члены Коалиции за свободу СМИ выражают свою глубокую озабоченность в связи с усиливающейся травлей российскими властями независимых журналистов и средств массовой информации в России. Свобода СМИ жизненно важна для эффективного функционирования свободных и открытых обществ и необходима для защиты прав человека и основных свобод.

В этом году российские власти систематически задерживали журналистов и подвергали их жестокому обращению, когда они освещали акции протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. В апреле в офисе студенческого журнала DOXA был проведен обыск в связи с ложными обвинениями, после чего четыре редактора были подвергнуты суровым ограничениям свободы. 29 июня российские власти провели обыски в квартирах сотрудников информационного новостного сайта “Проект” в тот же день, когда издание опубликовало расследование предполагаемых коррупционных действий Министра внутренних дел России. “Проект” был включен в российский реестр “нежелательных иностранных организаций”, став первым СМИ, внесенным в этот список. Кроме того, российские оккупационные власти в Крыму с марта удерживают под стражей репортера “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” (РСЕ/РС) Владислава Есипенко и, как сообщается, пытали его в заключении. 15 июля Есипенко были предъявлены надуманные обвинения, и ему грозит до 18 лет лишения свободы. 8 октября российские власти присвоили ярлык “СМИ-иностранного агента” международному проекту журналистских расследований Bellingcat, известному своим расследованием отравления Навального.

В недвусмысленной попытке воспрепятствовать доступу россиян к независимой журналистике Правительство России в прошлом году ввело обременительные требования к маркировке материалов так называемых “СМИ-иностранных агентов”. С тех пор оно обвинило РСЕ/РС в более чем 600 нарушениях, в результате чего были наложены штрафы на общую сумму более $4,4 млн. В марте российские власти отклонили апелляции РСЕ/РС на первоначальные штрафы и 14 мая заморозили местные банковские счета московского бюро РСЕ/РС, поставив его под угрозу банкротства. Становится всё более очевидным, что Правительство России намеревается заставить РСЕ/РС прекратить свое многолетнее присутствие в России, точно так же, как в последние годы оно уже заставило несколько других независимых СМИ закрыться.

В дополнение к РСЕ/РС, власти применили ярлык “СМИ-иностранный агент” к независимым российским средствам массовой информации, работающим в пределах или вблизи границ России, включая “Медузу”, “Важные истории”, VTimes, The Insider, “Медиазона”, “ОВД-Инфо”, “Средний Восток”, “Первое Антикоррупционное СМИ” (ПАСМИ), Moscow Digital Media и телеканал “Дождь”, подрывая их способность работать. В результате этих репрессий веб-сайт VTimes был вынужден объявить о закрытии менее чем через месяц после его включения в список. За последние четыре месяца российские власти добавили в свой перечень “иностранных агентов” еще десятки российских журналистов. По данным Комитета по защите журналистов, в настоящее время в России 10 журналистов находятся в заключении просто за выполнение своей работы. Мы также отмечаем решение российских властей выслать из страны журналистку BBC Сару Рейнсфорд. Это шаг назад, который наносит еще больший ущерб делу свободы СМИ в России.

Выборам в Государственную думу Российской Федерации, состоявшимся 17-19 сентября, предшествовали введенные российскими властями ограничения в отношении журналистов и работников СМИ. Журналисты и работники средств массовой информации подвергались угрозам и насильственному выдворению с избирательных участков. Эти действия противоречат международным обязательствам России.

Хотя опасения, связанные со свободой выражения мнений и безопасностью журналистов в России, усилились, они не новы. Мы солидарны с независимыми российскими журналистами, которые идут на личный риск при осуществлении своей профессиональной деятельности, и мы чтим память тех журналистов, чья бесстрашная работа стоила им жизни, включая Наталью Эстемирову, Анну Политковскую и Пола Хлебникова. Поздравляем главного редактора “Новой газеты” Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира 2021 года. Эта награда подчеркивает важную работу, которую все независимые журналисты и работники СМИ в Российской Федерации проделывают в течение многих лет, борясь за права человека, включая свободу выражения мнений.

Мы вновь заявляем о своем осуждении действий Правительства России по преследованию и травле независимых журналистов и средств массовой информации. Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека, а также уважать и обеспечивать свободу СМИ и безопасность журналистов. Призываем российские власти прекратить подавление независимых голосов, остановить политически мотивированные разбирательства в отношении журналистов и организаций СМИ и освободить всех тех, кто несправедливо удерживается под стражей.

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