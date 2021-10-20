(исп.) Buenos días a todos. Gracias, Marcela. (Доброе утро всем. Спасибо, Марсела.) Большое спасибо! И я также хочу поблагодарить вас за замечательную работу и ваши усилия по обеспечению большей прозрачности, большей подотчетности.

И всем присутствующим: спасибо, спасибо, спасибо за то, что вы здесь сегодняшним утром. Я хочу поблагодарить Университет Сан-Франциско-де-Кито за любезный прием. Какое захватывающее, изумительное место. Спасибо. (Аплодисменты.)

Позвольте мне начать с рассказа о том, почему я приехал сюда, в Эквадор, в ходе моего первого визита в качестве государственного секретаря в Южную Америку. Есть нить, которая пронизывает каждую главу политики Соединенных Штатов, внутренней и внешней, и эта нить – развитие демократии на благо всех людей.

Это и есть главная цель этой поездки. Потому что способность наших демократий сократить разрыв между тем, что мы обещаем, и тем, что мы обеспечиваем, в немалой степени зависит от того, что мы делаем вместе, чтобы сделать это лучше. И это “мы” включает не только правительства, но и народы, которым мы служим.

И у Эквадора есть чему поучиться; у Колумбии, куда я поеду дальше; и у региона в более широком смысле – когда речь идет о понимании тех вызовов, с которыми сталкиваются демократии, и о том, как мы можем им противостоять.

Позвольте мне начать с примера. Представьте себе страну, в которой лидер избирается на свободных и справедливых выборах, а затем начинает – медленно, но верно – разрушать основы демократии – преследовать свободную прессу, подрывать независимость судов, угрожать политическим оппонентам.

А теперь представьте, что этот лидер затем предпринимает попытку использовать рычаги демократии для проведения антидемократических изменений – отмены ограничений в отношении сроков, назначения судей, увольнения законодателей.

Эта история знакома не одной демократии в нашем полушарии. И это один из способов уничтожения демократии.

Десять лет назад это случилось в Эквадоре.

И все же в конечном итоге эти попытки провалились. Почему? Такие институты, как суды и Совет избирателей, оказали сопротивление. Сопротивлялись и правозащитники, и журналисты, и другие активисты гражданского общества, в том числе профессора и студенты этого университета, которые оспаривали действия власти в судах. И даже когда их подвергали клеветническим обвинениям, угрожали им и нападали на них, они продолжали бороться.

Более того, в знак протеста десятки тысяч эквадорцев вышли на улицы – профсоюзные деятели, журналисты, студенты, коренные жители… многие из них совершили 700-километровый марш от Амазонки до Кито. И даже когда их избивали, когда их арестовывала полиция, люди продолжали протесты.

И хотя в то время президенту удалось принять ряд антидемократических законов, многие законопроекты были заблокированы, отменены, отозваны из-за недостаточной поддержки. Демократия выстояла.

Другой пример: весной 2020 года, когда во всем мире был объявлен локдаун в связи пандемией, COVID-19 пронесся и по Эквадору. Уровень смертности в Гуаякиле вырос в девять раз. Больницы были вынуждены отказаться от приема умирающих людей. Тела умерших оставались на тротуарах по несколько дней. Производились гробы из картона, потому что в моргах закончились деревянные.

Чрезвычайная ситуация в общественном здравоохранении усугублялась тем, что некоторые люди хотели извлечь выгоду из дефицита в Эквадоре жизненно важных предметов медицинского назначения, таких как маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства. В апреле этого года заболеваемость COVID-19 снова выросла, и в Эквадоре был отмечен самый высокий ее уровень в нашем полушарии.

И это еще одна причина разрушения демократии – неспособность удовлетворить жизненные потребности граждан в чрезвычайных ситуациях.

Но вот вновь все изменилось.

Свободная пресса Эквадора подробно освещала все неудачи общественного здравоохранения и коррупцию, которая была одной из причин ухудшения ситуации.

Генеральный прокурор провел тщательное расследование, которое выявило доказательства сговора между работниками здравоохранения и преступниками, продававшими пакеты для тел умерших в больнице по цене, в 13 раз превышающей действительную. В конечном итоге ряду должностных лиц были предъявлены обвинения.

А в начале этого года более 80 процентов избирателей Эквадора проголосовало на выборах, которые привели к мирной передаче власти между партиями. Новое правительство обещало вакцинировать более половины населения страны в первые сто дней пребывания у власти. Благодаря усилиям медицинских работников, руководителей на местах, представителей бизнеса и многих других людей, цель была достигнута раньше срока.

Около 40 тысяч человек были вакцинированы в месте, в котором мы собрались сегодня. Активное участие принимали сотрудники университета и студенты-волонтеры. Ежедневно проходит вакцинацию все больше эквадорцев. Сегодня вакцинированы более 11,1 миллиона человек.

Это также продемонстрировало эквадорцам, что в условиях демократии могут решаться многие самые серьезные проблемы, с которыми они сталкиваются, и это делается открыто, во имя всеобщего блага. Это так важно, когда доверие к демократии, как в нашем полушарии, так и во всем мире, снижается.

Если взглянуть со стороны на результаты деятельности демократий в Северной и Южной Америке за последние десятилетия, возможно, эту потерю доверия трудно понять. Прошло два десятилетия с тех пор, как наши страны в соответствии с Межамериканской демократической хартией взяли на себя обязательство продвигать и защищать демократию во всем регионе. Они взяли на себя это обязательство не из-за идеологического давления, а, скорее, потому что потерпели неудачу… попытки ряда стран региона обеспечить социально-экономическое развитие в рамках недемократических систем.

И хотя есть некоторые исключения, в целом демократические правительства в странах региона добились беспрецедентного процветания, безопасности и стабильности. Средний класс Латинской Америки неуклонно рос, а число людей, живущих в бедности, сократилось вдвое. Повысились и уровень жизни, и доступ к образованию. Сократилась младенческая и материнская смертность.

И все же многие жители демократических стран Северной и Южной Америки не ощущают, что правительства делают достаточно для решения самых сложных проблем, с которыми они сталкиваются, а их деятельность соответствует ожиданиям и чаяниям людей.

Экономика выросла, но усилилась и несправедливость. А экономический рост слишком часто разрушал окружающую среду и был причиной переживаемого нами сейчас климатического кризиса.

Более того, рост ВВП, рост фондовых рынков не привели к увеличению поддержки и защиты, которые необходимы работающим семьям в условиях обостряющейся глобальной конкуренции, например доступного ухода за детьми и обеспечения прожиточного минимума. Рост не сопровождался созданием системы, которая страховала бы людей, если фабрика, на которой они работают, закрывается, или же им приходится пропускать работу, чтобы ухаживать за больным ребенком или родителями.

Все эти проблемы усугубились в связи с пандемией COVID-19, которая затронула этот регион сильнее, чем любой другой, и показала, насколько уязвимы достижения последних десятилетий. На Латинскую Америку и Карибский бассейн приходится около 8 процентов мирового населения, но на этот регион приходится 32 процента смертей, связанных с COVID-19. Если добавить США, то на нас приходится более половины – более половины! – смертей от COVID-19 в мире.

Не менее разрушительными были и экономические последствия. В прошлом году экономика Латинской Америки сократилась почти на 8 процентов – опять же, это самый большой спад среди всех регионов мира, – а число людей, живущих в бедности, увеличилось на 22 миллиона. Школы в регионе закрыты дольше, чем в других, и двое из трех детей все еще не вернулись на занятия.

И, как и в любой части мира, больше всего страдают недостаточно обслуживаемые и маргинализированные сообщества. Здесь, в Эквадоре, это коренные общины, лица африканского происхождения, женщины и девочки, ЛГБТКИ, люди с низкими доходами, большинство из которых заняты в неофициальном секторе.

Наряду с обострением давних проблем, COVID-19 усилил скептицизм среди граждан относительно того, что демократия может быть эффективной, когда это наиболее важно. В прошлом году 70 процентов латиноамериканцев были недовольны тем, как работает демократия. В 2013 году таких людей было около 50 процентов. И это испытывают не только наши партнеры. В моей стране, в Соединенных Штатах, степенью эффективности демократии недовольны почти 60 процентов граждан.

Таким образом, мы переживаем момент истины для демократии. И для всех нас, тех, кто верит в демократию и считает, что ее выживание имеет жизненно важное значение для нашего общего будущего, вопрос заключается в том, что мы можем сделать, чтобы демократия решила самые важные проблемы, стоящие перед людьми.

Так что, сегодня я хотел бы, с вашего позволения, уделить особое внимание трем вопросам, которые являются критически важными для нашего ответа на этот вызов, особенно в нашем полушарии.

Они касаются областей, в отношении которых мы полагаемся на новые идеи, и, что не менее важно, – на мнения [партнеров].

Это в определенной степени объясняется нашим убеждением, что у соседей есть чему поучиться, и отчасти тем, что мы знаем: Соединенные Штаты не всегда осуществляли на практике то, к чему они призывали в нашем полушарии, и в нашей истории были времена, когда мы поддерживали правительства в Северной и Южной Америке, которые не отражали выбор или волю их народа и не соблюдали права человека.

Первой проблемой – об этом говорила Марсела ­– первой проблемой является коррупция, ставшая повседневной реальностью для людей во всем мире, в том числе в Северной и Южной Америке. По оценкам, ущерб от коррупции составляет до 5 процентов мирового ВВП. Коррупция подавляет экономический рост, препятствует инвестициям и усугубляет неравенство. Но, возможно, больше всего страдает доверие граждан к своим правительствам.

Фактически, если вы посмотрите на подавляющее большинство массовых гражданских восстаний, имевших место в последние годы по всему миру – Майдан в Украине; площадь Тахрир в Египте; от Румынии до Туниса и от Судана до Гватемалы – вы увидите, что их в их основе лежит полное неприятие коррупции.

Она влияет на все аспекты повседневной жизни людей, истощает государственные ресурсы, за счет которых можно было бы финансировать школы и больницы, то, что действительно улучшает жизнь людей.

Так что, Соединенные Штаты уделяют особое внимание эффективной борьбе с коррупцией, борьбе, которую президент Байден впервые назвал одним из основных интересов национальной безопасности США. Мы принимаем меры против незаконного финансирования, конфискуем и замораживаем похищенные активы, а тем, кто их присвоил, становится все сложнее скрыть свои имена.

Мы усиливаем имеющиеся у нас инструменты привлечения коррумпированных лиц и групп к ответственности путем введения адресных антикоррупционных санкций, принятия мер уголовного и гражданского характера, а также отказа в предоставлении виз коррумпированным чиновникам и членам их семей.

Эти инструменты помогут даже вдали от наших границ снизить ущерб, причиняемый коррупцией.

Но поскольку коррупция не знает границ и поскольку коррупционеры очень хорошо умеют использовать самые слабые звенья нашей взаимосвязанной глобальной системы, ни одна страна не может эффективно бороться с коррупцией в одиночку или даже с помощью других правительств. Нам нужны сильные партнеры по борьбе с коррупцией – повсеместно и во всех сферах.

Поэтому, чтобы расширить возможности правительств стран-партнеров, журналистов-расследователей, антикоррупционных активистов и бизнеса, мы разрабатываем новые инструменты и программы. Поэтому мы углубляем наше сотрудничество с Европейским союзом, “Большой семеркой”, ОЭСР и другими международными организациями, которые разделяют нашу приверженность борьбе с этим злом. И именно поэтому мы вместе с партнерами будем придерживаться принятого в 2018 году на Саммите Америк Лимского обязательства, согласно которому страны региона должны принимать конкретные меры по поддержке демократического управления в сфере борьбы с коррупцией.

В рамках этих усилий мы внимательно изучаем, что лучше всего работает в борьбе с коррупцией, и этот вопрос является основным во всестороннем анализе, который правительственные агентства США в настоящее время проводят по поручению президента Байдена. То, что мы выясним, поможет понять, на что нацеливать наши действия и ресурсы – дома, в Северной и Южной Америке, во всем мире.

Вторая проблема – гражданская безопасность. На протяжении десятилетий Соединенные Штаты вкладывали огромные средства в снижение уровня насилия в Западном полушарии и борьбу с транснациональными преступными организациями. Это имеет свое объяснение: уровень насилия в Латинской Америке и Карибском бассейне является одним из самых высоких мире.

Но наши достижения в партнерстве с демократическими странами региона по укреплению гражданской безопасности неоднозначны. Сегодня является очевидным, что мы слишком часто пытались решить эту проблему, полагаясь в большей степени на обучение и оснащение сил безопасности, и в меньшей степени – на другие средства. И мы уделяли больше внимания таким проявлениям организованной преступности, как убийства и незаконный оборот наркотиков, и слишком мало – коренным причинам. Мы работаем над тем, чтобы исправить такой дисбаланс.

Мы все больше делаем для расширения экономических возможностей, особенно малообеспеченных слоев населения, которые могут быть вовлечены в незаконную деятельность, так как чувствуют, что у них нет выбора. Мы увеличиваем наш вклад в профилактику злоупотребления психоактивными веществами, лечение и выздоровление тех, кто борется с зависимостью – как для уменьшения того серьезного вреда, который незаконный оборот наркотиков наносит нашим общинам, так и для снижения спроса в Соединенных Штатах, разжигающего насилие и способствующего преступной деятельности. Мы поддерживаем усилия по предотвращению насилия на уровне сообществ, расширяющие возможности тех людей на местах, кто оказался в тисках между насилием со стороны преступных организаций и жестокостью сил безопасности… поддерживаем инструменты восстановления социальной ткани сообществ. И мы продолжаем инвестировать в укрепление верховенства права, обучение прокуроров и судей, которые играют решающую роль в расследовании и судебном рассмотрении этих дел.

Этот акцент на коренных причинах лежит в основе серии диалогов на высоком уровне по вопросам экономики и безопасности, которые мы провели в последние недели с правительством Мексики. Их участники, высокопоставленные должностные лица из обеих стран, представляли сферы юстиции, торговли, финансов, развития, внутренней безопасности и внешней политики. Такое представительство отражает комплексный подход, которому мы в настоящее время решительно привержены. Аналогичный подход мы предложим и нашим партнерам в Колумбии в ходе диалога на высоком уровне, который состоится завтра.

И по нашему обоюдному согласию с президентом Лассо, такой же всеобъемлющий подход к безопасности граждан, который предполагает не только задействование сил безопасности, скорее всего, будет эффективным и здесь, в Эквадоре.

Мы увидели действие объявленного на этой неделе президентом Лассо чрезвычайного положения, и вчера мы имели с ним возможность обсудить это. Что касается Соединенных Штатов, я ясно дал понять, что мы понимаем, что временами демократиям необходимо принимать чрезвычайные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Но важно также сбалансировать эту необходимость с уважением прав человека. Также крайне важно, чтобы эти меры разрабатывались и осуществлялись в соответствии с принципами верховенства права, были ограниченными по содержанию и продолжительности и проводились под надзором и судебным контролем. Силы безопасности, реализующие эти меры, должны соблюдать международные стандарты и нести ответственность за их нарушение. Без этих ограничений чрезвычайная ситуация может стать нормой, а усилия, направленные на защиту граждан от одной угрозы, могут подвернуть их другой [угрозе].

Президент Лассо заверил меня, что его правительство привержено соблюдению стандартов, которые так важны для эквадорского народа и отражают демократические ценности. И я ясно дал понять, что поддержание этих стандартов также является приоритетом для Соединенных Штатов.

Третья проблема заключается в том, чтобы сосредоточить усилия наших демократий на экономических и социальных нуждах людей. Это должно быть очевидно, но реальность такова, что мы часто вкладываем больше сил в укрепление таких жизненно важных гражданских и политических прав, как свободные и честные выборы, верховенство права, свобода слова и собраний, и меньше – в укрепление экономических и социальных прав, таких как повышение стандартов труда, расширение доступа к качественному образованию и здравоохранению, а также предоставление инклюзивных возможностей. И граждане требуют, чтобы мы делали больше, и Соединенные Штаты прислушиваются к этим требованиям.

Это идея лежит в основе усилий президента Байдена сделать самые важные в жизни всего поколения инвестиции в наши рабочие семьи. Это идея, согласно которой Соединенные Штаты вкладывают значительные средства в улучшение жизни и благосостояния людей в Северной и Южной Америке. С 2020 года, через Международную финансовую корпорацию развития, мы инвестировали в Латинскую Америку и Карибский бассейн более 10 млрд долларов. В свою очередь, частный сектор получил дополнительные миллиарды инвестиций. Например, здесь, в Эквадоре, мы работаем с Banco de la Produccion, чтобы выдать малому бизнесу кредиты на общую сумму в 150 млн долларов. Малый бизнес, как мы знаем из нашего и из вашего опыта, является основным двигателем роста и наилучшим способом трудоустроить людей.

Мы не просто инвестируем. Мы делаем это прозрачно; мы относимся к местным общинам как к партнерам, а не втягиваем их в пагубный круг долгов; мы вкладываем в экологически безопасные проекты, а не добывающие; мы уважаем трудовые права и права человека.

Подобные инвестиции помогают развеять любимый миф авторитарных правительств, который заключается в том, что они лучше удовлетворяют основные потребности людей. Автократы предлагают людям ложный выбор: либо у вас будут основные гражданские и политические права, либо более высокий уровень жизни. Но несмотря на все обещания автократов об улучшении благосостояния людей, их послужной список свидетельствует об обратном.

Однако тот факт, что демократии в нашем полушарии работают лучше, не означает, что мы делаем достаточно для наших людей.

Это особенно актуально для малоимущих слоев населения. Глубокая, давняя дискриминация широко распространена в наших демократиях. Эта несправедливость уходят корнями в рабство и колонизацию. И история Соединенных Штатов неразрывно связана с ее историей, и этот факт мы смиренно принимаем, потому что роль, которую наша страна сыграла в эксплуатации и расизме, в то же время, вдохновила поколения американцев, в том числе очень многих людей сегодня, которые посвятили свою жизнь борьбе с уродливым наследием расизма и всех форм дискриминации.

Расизм делает демократии менее процветающими, менее стабильными, менее справедливыми. Он вносит поляризацию и недоверие. И это лишает демократии силы, новаторства и творчества, которые можно почерпнуть из многообразных и инклюзивных сообществ и рабочих мест. Для преодоления этого вызова требуются согласованные безотлагательные усилия со стороны всех наших сообществ и институтов. Включая правительственные учреждения, подобные тому, который я возглавляю, где один из моих главных приоритетов в Государственном департаменте, – обеспечение того, чтобы наши дипломаты представляли Америку во всем ее замечательном многообразии. Благодаря этому, наша внешняя политика также укрепится.

Я думаю, что Университет Сан-Франциско-де-Кито может нас кое-чему научить. С момента основания университет сделал продвижение справедливости и инклюзивности основой своей миссии. Ежегодно он дает шанс на образование сотням студентов из числа коренного населения и афроэквадорцев, ­– групп, которые традиционно были недостаточно представлены в высших учебных заведениях из-за хронической отсталости и неравного доступа к возможностям. Каждый студент, посещающий этот университет, получает лучшее образование благодаря более многообразному составу студентов.

Итак, хотя мы видим реальные вызовы, стоящие перед нашими демократиями, мы также не сомневаемся в возможностях им противодействовать. Мы открыто заявляем об этих проблемах и работает над их решением вместе, в том числе с людьми, с которыми мы не всегда сходимся во взглядах. В этом всегда заключалась величайшая сила демократии: в ее способности к самосовершенствованию.

В Соединенных Штатах мы полагаемся на основной принцип, согласно которому наша национальная миссия состоит в том, чтобы построить более совершенный союз. И мы признаем, что мы несовершенны и никогда не станем таковыми, и что мы будем стремиться привести наши действия к идеалам наших основателей. Нет такой угрозы, которую лучшая, более сильная демократия, не могла бы преодолеть. Не существует вызовов, с которыми закрытая система лучше справляется, учитывая интересы народа, чем открытая.

В то же время, несмотря на все проблемы, с которыми сталкиваются демократии, я думаю, у нас есть основания для оптимизма. Особенно в нашем полушарии, где существует глубоко интегрированная группа партнеров, которые не только разделяют наши ценности, но также имеют общую культуру и сообщество, и где мы наделены огромным богатством природных ресурсов и биоразнообразия, при условии, что мы будем их охранять.

Но самое главное, я считаю, мы должны сохранять оптимизм на благо наших людей, “демоса” как основы демократии. Посмотрите, как продвигается вперед любая из наших демократий с течением времени, и вы вновь и вновь убедитесь в том, что управляют ею не правительства, а простые люди. Женщины и мужчины, молодежь, которым часто есть что терять, которые стремятся улучшить жизнь своих семей и сообществ. Это люди, которые последовательно сокращают разрыв между обещаниями и действиями демократий.

У нас есть все основания верить в то, что граждане будут продолжать это делать. Недавняя история Эквадора показывает, что так и есть. Подобный опыт у нас был в Соединенных Штатах, где наша демократия также прошла проверку.

И, несмотря на все свое недовольство демократией, большинство людей в полушарии разделяют эту веру. Около 63 процентов людей в Латинской Америке по-прежнему считают, что демократия – лучшая система правления, по сравнению с 13 процентами, которые так думают об авторитарном правительстве.

Действительно, некоторые смотрят на протесты и массовые движения, критикующие демократические правительства в Северной и Южной Америке или где-либо еще, и видят в этом признак упадка демократии. Я считаю это признаком силы демократии. Я вижу людей, которые верят в свою систему достаточно сильно, чтобы попытаться ее исправить.

Наибольший риск для нас заключается не в том, что наши граждане слишком критично относятся к демократии, а в том, что они перестают о ней заботиться. В том, что они сдаются.

Вот почему я уверен в будущем демократии обеих Америк. Потому что у нас есть самые выдающиеся люди, работающие над улучшением системы.

Такие люди, как Диана Салазар Мендес. Она выросла к северу отсюда, в Ибарре, с матерью-одиночкой, которая с раннего возраста внушала ей важность служения своему сообществу и, прежде всего, честности. Диана, которая оплачивала обучение в университете, работая днем и учась ночью, написала диплом о торговле людьми, которая затронула африканских мигрантов в Эквадоре.

Она призналась, что ее беспокоит отсутствие социальной справедливости, потому что это у нее в крови. Ее дяде запретили делать военную карьеру, потому что он был афроэквадорцем. А после того, как она получила юридическое образование, Диану несколько раз не допускали к должности прокурора по той же причине.

Но она была настойчива и в конце концов получила свою первую должность, посвятив с тех пор свою карьеру привлечению к ответственности влиятельных людей. Мафиози. Политиков, включая бывших президентов. Бизнесменов. Ее клеймили, ей угрожали, однажды она чуть не потерялась в море во время операции по перехвату наркоторговцев. Но ее не запугали. На вопрос, почему, она ответила: “El que tiene la verdad no debe tener miedo” (исп. “Тот, на чьей стороне правда, не должен бояться”).

Сегодня Диана, конечно же, генеральный прокурор Эквадора (Аплодисменты).

И такие люди, как Нина Гуалинда, лидер Кичва – коренной общины Эквадора. В 2001 году Нине было всего восемь лет, когда нефтяная компания приехала бурить землю в Амазонии, где жила она с семьей. Мать и тетя Нины возглавили общину, выступившую против проекта, и в их адрес посыпались постоянные угрозы и нападки. Но они продолжали сопротивляться – через гражданское неповиновение, самоорганизацию, юридическую грамотность, дав Нине образование в области адвокатуры.

Когда по прошествии десяти лет дело ее общины наконец дошло до Межамериканского суда, восемнадцатилетняя Нина выступила на слушании со стороны общины. Суд постановил, что Эквадор должен консультироваться с коренными общинами, прежде чем лицензировать нефтяные компании для ведения бизнеса на их земле. Почти десять лет спустя Нина помогла возглавить группу женщин из числа коренного населения, которая собрала более 250 тысяч подписей с требованием, чтобы правительство расследовало систематические атаки на женщин-защитниц Амазонии. Петиция была передана генеральному прокурору Эквадора Диане Салазар.

Подумайте только, насколько удивительно, что траектории этих двух неординарных женщин пересеклись. Афроэквадорка, которую когда-то перевели в прокуратуре на низкую должность из-за цвета ее кожи. И вождь коренного народа, чья борьба за право голоса о будущем своей общины началась с момента, когда в восьмилетнем возрасте она увидела вторжение в свою общину.

Тем не менее, пересечение их путей символизирует исключительную силу демократии, которую формируют отдельные личности. Одна работает в правительстве, другая – вне его, но обе вышли из мест, где они столкнулись с сильным противодействием. Демократия работает: она ​​развивается, совершенствуется, благодаря таким людям, как Диана и Нина. Люди, которые на собственном опыте столкнулись с последствиями системы, которая не функционирует должным образом, которые увидели разрыв между принципами демократии и ее практикой, и все же решили посвятить свою жизнь ее улучшению, ­– для таких людей, как они, и для будущих поколений.

И это работает, потому что они не сдаются. Они упорно защищают каждый сантиметр достигнутого прогресса, зная, что силы, стремящиеся ослабить демократию, столь же настойчивы. Автократы никогда не перестанут строить заговоры с целью захвата власти; коррупционеры никогда не перестанут искать способы нажиться за чужой счет. Просто посмотрите вокруг.

Вот почему так важно, чтобы каждый из нас, особенно подрастающие поколения, все вы, оставались вовлеченными и приводили с собой других. Потому что в этом суть демократии – этого проекта, который всегда находится в процессе строительства.

И пока наши общества позволяют таким людям, как Нина и Диана, улучшать систему изнутри, мы можем быть уверены, что демократия не только сохранится, но и восторжествует.

Большое спасибо. Gracias a todos.

Благодарю вас!