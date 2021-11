Begin oktober was Italië gastheer van de voorbereidende vergadering voor de VN-conferentie over klimaatverandering, die momenteel in Glasgow plaatsvindt. Twee weken later was Italië gastheer van een ander internationaal evenement dat, in tegenstelling tot het eerste op grote schaal aangekondigde evenement, door de regering in stilte werd uigevoerd: de NAVO-oefening Steadfast Noon voor nucleaire oorlogsvoering in het luchtruim boven Noord- en Midden-Italië. Zeven dagen lang namen onder Amerikaans bevel de luchtmachten van 14 NAVO-landen deel, met op de bases van Aviano en Ghedi gestationeerde jachtbommenwerpers met dual-use mogelijkheden, zowel nucleaire als conventionele. Het 31e Amerikaanse squadron met F-16C/D jachtbommenwerpers en B61 kernbommen is permanent gestationeerd in Aviano.

In Ghedi, is de 6e Wing van de Italiaanse Luchtmacht met Tornado PA-200 jachtbommenwerpers en B61 kernbommen. De Federation of American Scientists bevestigt in 2021 dat "de Italiaanse luchtmacht nucleaire aanvalsmissies krijgt toegewezen met Amerikaanse bommen, die in Italië worden onderhouden onder controle van de Amerikaanse luchtmacht, waarvan het gebruik in een oorlog moet worden goedgekeurd door de president van de Verenigde Staten". De bases van Aviano en Ghedi zijn geherstructureerd om plaats te bieden aan F-35A gevechtsvliegtuigen die bewapend zijn met de nieuwe B61-12 kernbommen. In oktober jongstleden werd de laatste test uitgevoerd in Nevada met het afwerpen van inerte B61-12’s uit twee F-35A gevechtsvliegtuigen. Binnenkort zullen de nieuwe atoombommen in Italië aankomen: alleen al op de basis van Ghedi kunnen 30 Italiaanse F-35A gevechtsvliegtuigen worden ingezet, klaar om onder Amerikaans bevel aan te vallen met 60 B61-12 kernbommen.

Een week na de deelname aan de kernoorlogoefening woonde Italië de VN-conferentie over klimaatverandering bij, die werd voorgezeten door het VK in samenwerking met Italië. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat "het nog één minuut voor middernacht is en dat we nu moeten handelen" tegen de opwarming van de aarde die de planeet verwoest. Op die manier maakt hij instrumenteel gebruik van de symbolische klok van de Apocalyps, die feitelijk aangeeft hoeveel minuten we verwijderd zijn van nucleaire middernacht. Enkele maanden geleden, in maart, kondigde Boris Johnson zelf de modernisering aan van Britse nucleaire aanvalsonderzeeërs: de Astute-klasse (kosten 2,2 miljard dollar per stuk), bewapend met Amerikaanse Tomahawk IV nucleaire kruisraketten met een bereik van 1.500 km, en de Vanguard-klasse, bewapend met 16 Amerikaanse Trident D5 ballistische raketten met een bereik van 12.000 km, uitgerust met meer dan 120 kernkoppen.

Deze laatste zal binnenkort worden vervangen door de nog krachtigere Dreadnought-klasse onderzeeërs. Britse nucleaire aanvalsonderzeeërs, die diep langs de kustlijn van Rusland voeren, varen nu ook langs de kustlijn van China vanuit Australië waaraan de VS en Groot-Brittannië nucleaire onderzeeërs zullen leveren. Groot-Brittannië, dat gastheer is van de conferentie om de planeet te behoeden voor de opwarming van de aarde, draagt zo bij tot de wapenwedloop die de wereld naar een nucleaire catastrofe voert.

Tegen deze achtergrond is de promotievideo van de conferentie misleidend: De dinosaurus, symbool van een uitgestorven soort, staat op het podium van de VN en waarschuwt de mensen hun soort te redden van de opwarming van de aarde. In werkelijkheid, zo bevestigen wetenschappelijke studies, zijn de dinosaurussen niet uitgestorven door de opwarming, maar doordat de aarde afkoelde na de inslag van een enorme meteoriet die stofwolken deed ontstaan en de zon verduisterde.

Dit is precies wat er zou gebeuren in de nasleep van een kernoorlog: naast catastrofale vernietiging en radioactieve neerslag over de hele planeet, zou dit enorme branden veroorzaken in stedelijke en bosgebieden, waardoor een deken van roetige rook in de atmosfeer zou vrijkomen en de zon zou worden verduisterd. Dit zou leiden tot een klimatologische afkoeling die jaren zou kunnen duren: De nucleaire winter. De meeste planten- en diersoorten zouden daardoor uitsterven, met verwoestende gevolgen voor de landbouw. Kou en ondervoeding zouden het vermogen van de weinige overlevenden om te overleven verminderen, wat zou leiden tot het uitsterven van de menselijke soort.