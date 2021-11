Joe Lieberman powiedział (12:02): „Byłem wśród większości członków senackiego klubu demokratycznego, którzy zagłosowali za zezwoleniem prezydentowi Bushowi na pójście na wojnę w Iraku, aby pozbyć się Saddama Husajna.”

«Mehdi Challenges Joe Lieberman On Centrism, Manchin, and Iraq», The Mehdi Hasan, MSNBC .