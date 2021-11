Le procès de Majid Khan, un citoyen états-unien qui a porté des courriers pour Al-Qaëda au Pakistan, s’est ouvert dans la base illégale de l’US Navy à Guantánamo [1]. À cette occasion, il a témoigné de la manière dont il était traité depuis son enlèvement illégal au Pakistan, en mars 2003.

C’est la première fois qu’un tribunal militaire US entend un tel témoignage. Tous les actes décrits ont été commis par des fonctionnaires US.

Majid Khan a notamment déclaré avoir été pendu nu à une poutre et aspergé d’eau glacée durant trois jours, avoir subit un grand nombre de fois le supplice de la noyade, avoir été soumis à des musiques assourdissantes, violé et affamé sous la surveillance de médecins. Ces tortures ont eu lieu non-stop, durant trois ans, dans plusieurs prisons différentes dont une, absolument noire et sans toilettes. Elles ont été poursuivies lors de son internement au Camp 7 de la base de Guantánamo jusqu’en octobre 2007.

Lors de son audition, les juges militaires n’ont pas contesté sa déposition.

Vous trouverez ci-joint le texte de sa déposition (en anglais).