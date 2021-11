Il 28 ottobre 2021 l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence (Repubblicano), ha parlato ai Mujaheddin del Popolo (MEK) all’Hilton di Washington.

Michèle Fournoy (Democratica), cofondatrice del Center for a New American Security, attuale sottosegretaria alla Difesa, è intervenuta a una riunione virtuale dei Mujaheddin del Popolo.

Dopo essere stati considerati organizzazione terrorista, i Mujaheddin del Popolo sono ora in odore di santità in Occidente. Sono infatti l’unica organizzazione militare in grado di colpire anche il regime islamico iraniano, come dimostrarono durante la guerra Iraq-Iran, schierati a fianco di Saddam Hussein.