Pakistan’da El Kaide adına kuryelik yapan ABD vatandaşı Macid Khan’ın davası, Guantánamo’daki gayri meşru ABD Donanma üssünde görülmeye başladı [1]. Macid Khan duruşma sırasında, Mart 2003’te Pakistan’da yasadışı olarak kaçırılmasından bu yana kendisine nasıl davranıldığı hakkında tanıklıkta bulundu.

Bir ABD askeri mahkemesinde ilk kez böylesi bir tanıklık yapıldı. Tanımlanan tüm eylemler ABD’li yetkililer tarafından yapıldı.

Macid Khan, özellikle üç gün boyunca çırılçıplak asılıp üzerine buzlu su püskürtüldüğünü, defalarca boğulma işkencesine maruz kaldığını, sağır edici müziğe maruz kaldığını, doktorların gözetiminde tecavüze uğradığını ve aç bırakıldığını açıkladı. Bu işkenceler, biri tamamen simsiyah ve tuvaletsiz olan birkaç farklı hapishanede üç yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürüldü. Ekim 2007’ye kadar Guantánamo üssündeki Camp 7’de tutulduğu süre boyunca devam etti.

Duruşması sırasında askeri yargıçlar Khan’ın ifadesine itiraz etmediler.

İfadesinin metni ektedir.