A 28 de Outubro 2021, o antigo vice-presidente Mike Pence (Republicano), discursou perante os Mujahidin do Povo (MEK), no Hilton de Washington.

Michelle Fournay (Democrata), co-fundadora do Center for a New American Security, também de lhes dirigiu, no seu caso em reunião virtual.

Depois de ter sido considerado pelos Ocidentais como uma organização terrorista, o MEK dos Mujahidin (Combatentes) do Povo, estão em maré de santidade. Talvez porque eles são a única organização capaz de causar danos ao regime islâmico do Irão, como aliás o tinham feito ao lado de Saddan Hussein, durante a guerra Irao-Iraque.