De Israëlische regering heeft toegegeven dat een Soedanese militaire delegatie eind september 2021 door generaal Dagalo, bekend als "Hemidti", naar Tel Aviv was gezonden. Zij gaf ook toe dat Israël een delegatie op hoog niveau van het Ministerie van Defensie en de Mossad naar Khartoem had gezonden na de gebeurtenissen van 26 oktober, die door Washington als een "militaire staatsgreep" werden omschreven.

In februari 2020 had de toenmalige Israëlische premier, Benjamin Netanyahu, in het geheim reeds een ontmoeting gehad met generaal al-Burhan in Entebbe (Uganda).

Officieel heeft het Westen gebroken met de generaals Dagalo en al-Burhan. Maar zij worden nog steeds gefinancierd door Saoedi-Arabië en zij zijn nog steeds gesprekspartners van Israël.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, belde op 4 november met premier (die vrij is) Abdalla Hamdok en generaal al-Burhan. Als gevolg van deze gesprekken werden vier ministers die onder huisarrest stonden, vrijgelaten.