Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 3 Kasım 2021’de Tigray’daki (Etiyopya) anlaşmazlıkla ilgili raporunu sundu. Rapor çok sayıda suçun işlendiğini tespit ederken, hükümeti herhangi bir soykırım niyetinden veya açlık silahı kullanımından muaf tutuyor.

Başbakan Abiy Ahmed, bir Pentakostal Omoro (ülkede uzun süredir ayrımcılığa uğrayan önde gelen etnik grup) askeridir. Etiyopya ve Eritre arasında barışı sağlama yolunda yaptığı çalışmalardan dolayı 2019 yılında Nobel Barış Ödülü’nü aldı. Aksine, Dünya Sağlık Örgütü’nün başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir Tigralı (isyandaki etnik grup) biyologdur. Kabilesinin silah tedarikini Cenevre’den yönetiyor.

Başkan Biden’in Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Büyükelçi Jeffrey Feltman’dır. Cihatçıların finansmanı ve silahlandırılması da dahil olmak üzere Suriye’ye karşı savaşı yönetti ve Sudan’daki mevcut krizi örgütledi.

Etiyopya hükümetine yönelik uluslararası basında yöneltilen ancak Yüksek Komiser’in raporunda yalanlanan suçlamalar, BM genel sekreteri tarafından gönderilen bir ekibin sınır dışı edilmesinden sonra dile getiriliyor