Suriye, Lübnan’daki mevcut durum hakkında Güvenlik Konseyi’ne yanıt verdi [1]. Şam, on yıldan fazla bir süredir Lübnan siyasetine ilk kez müdahale ediyor.

Bu tutum değişikliği, Suriye’nin uluslararası toplumun talebi üzerine iç savaşın (1975-1990) sonunda yaptığı gibi, Rusya ve Amerika’nın Lübnan’da siyasi sorumluluk üstlenme talebini kabul etmek için öne sürdüğü koşulları gösteriyor gibi görünüyor.

Bundan birkaç ay öncesinden duyurduğumuz bu seçenek, Fransa’yı Sedir ülkesi üzerindeki denetim projesinden mahrum bırakacaktır.