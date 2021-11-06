İsrail hükümeti, « Hemidti » olarak bilinen General Dagalo tarafından Eylül 2021’in sonunda Tel Aviv’e Sudanlı bir askeri heyetin gönderildiğini kabul etti. Aynı şekilde Washington’un « askeri darbe » olarak nitelendirdiği 26 Ekim olaylarından sonra, İsrail’in Savunma Bakanlığı ve Mossad’ın üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyeti Hartum’a gönderdiğini de kabul etti.

Şubat 2020’de, zamanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uganda’nın Entebbe kentinde General el-Burhan ile gizlice görüşmüştü.

Resmi olarak Batı, General Dagalo ve el-Burhan ile ilişkilerini kesti. Ama yine de Suudi Arabistan tarafından finanse edilmeye devam edilmekteler ve hala İsrail’in muhatapları konumundalar.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 4 Kasım’da Başbakan (özgür olan) Abdullah Hamduk ve General el-Burhan’ı aradı. Bu görüşmelerin ardından ev hapsinde tutulan 4 bakan serbest bırakıldı.