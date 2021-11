Ein Gesetz zur Aktualisierung der US-Finanzvorschriften wurde am 17. Dezember 2019 vom Repräsentantenhaus erheblich geändert. Übrigens setzte es Boten-RNA mit einem Impfstoff gleich (§ 605 Biological Product Definition). Es wurde als solches verabschiedet und am 20. Dezember 2019 verkündet (H.R.1865 - Further Consolidated Appropriations Act, 2020).

Wenige Tage später stand China vor einem Covid-19-Ausbruch. In den folgenden Monaten hatten große Labore die Idee, Boten-RNA als Äquivalent zu Impfstoffen zur Bekämpfung von Covid zu verwenden; eine neue Verwendung, an die vorher noch niemand gedacht hatte... mit Ausnahme des US-Kongresses.