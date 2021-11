Feldmarschall Khalifa Haftar, der die Libysche Nationalarmee befehligt und de facto die Kyrenaika (nordöstlich des Landes) regiert, hat seinen Sohn Saddam angewiesen, mit Israel zu verhandeln.

Saddam, begleitet von französischen Lobbyisten, kam am 1. November 2021 an Bord einer Falcon-registrierten P4-RMA aus Dubai am Flughafen Ben Gurion (Lod, Israel) an. Er blieb nur wenige Minuten auf dem Asphalt; die Zeit, die es braucht, um Nimrod Gez, einen ehemaligen Shin Bet-Offizier, der für Libyen im israelischen Sicherheitsrat zuständig war, zu empfangen. Das Flugzeug hob 90 Minuten später wieder nach Bengasi, Libyen, ab.

Laut Ha’aretz konzentrierten sich die Verhandlungen auf die bevorstehenden Wahlen in Libyen und auf die Möglichkeit für die Regierung, die aus den Wahlen kommen würde, Israel anzuerkennen, und auf der anderen Seite auf die Unterstützung, die Israel Marschall Haftar geben könnte, um die Wahl zu gewinnen [1].