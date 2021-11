του

To COP26 είναι μια διασκεδαστική παράσταση, σχεδιασμένη να αποσπά την προσοχή του κοινού από αυτά που συμβαίνούν εκεί. Η IPCC, η επιτροπή ειδικών των COP (Conference of the Parties) για το κλίμα, δεν προβλέπει την αποκάλυψη στις κωφές κυβερνήσεις, αλλά τους παρέχει έναν λόγο που τους επιτρέπει να δικαιολογήσουν τις πολιτικές τους φιλοδοξίες. Οι πρόεδροι Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, οι οποίοι είναι αποφασιστικά εχθρικοί στα χρηματοπιστωτικά σχέδια των COP, αρνήθηκαν να πάνε εκεί ενώ οι μεγαλοτραπεζίτες μιλούν για επενδύσεις 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.