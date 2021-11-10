ABD mali düzenlemelerini güncellemeyi hedefleyen bir yasa, 17 Aralık 2019’da Temsilciler Meclisi tarafından önemli ölçüde değiştirildi. Bu arada yasa, haberci RNA’yı bir aşı ile eşitledi (Sec 605 Biological Product Definition). Yasa bu şekilde kabul edildi ve 20 Aralık 2019’da yayımlandı (H.R. 1865 – Further Consolidated Appropriations Act, 2020).

Birkaç gün sonra Çin, Kovid 19 salgını ile karşı karşıya kaldı. İzleyen aylarda büyük laboratuvarlar, Kovid ile mücadele için aşıların eşdeğeri olarak haberci RNA’yı kullanma düşüncesiyle ortaya çıktı. Bu, ABD Kongresi dışında kimsenin daha önce aklına dahi getirmediği yeni bir kullanımdı...