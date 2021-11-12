Madrid, bütçesinin ABD’nin F-35 savaş uçağı programına katılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Kağıt üzerinde tüm niteliklere ve işlevlere sahip olan bu uçak, verdiği sözleri asla tutmadı. Uçağın etkisizliğini fark eden ABD Hava Kuvvetleri, eski F-16’lara geri döndü. Öte yanan çoğu NATO üyesi bu aldatmacada daha şimdiden devasa tutarlar kaybetti.

İspanya, Almanya ve Fransa, kaynaklarını ellerindeki EF-18 Hornet, Typhoon ve Rafale uçaklarının yerini alacak ortak bir uçağın yaratılmasına yoğunlaştırıyor