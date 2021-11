Die Vereinigten Staaten haben ihre Position zu Syrien klargestellt: Sie erlauben den arabischen Ländern nun, im Interesse der Völker mit Damaskus umzugehen, aber sie dürfen ihre Beziehungen zu Präsident Bashar al-Assad immer noch nicht normalisieren.

Diese Haltung entspricht derjenigen, die Brett McGurk, der derzeitige Syrien-Chef im US-Sicherheitsrat, im Mai 2019 in Foreign Affairs vertreten hatte [1].

Es entspricht auch dem, was Präsident Joe Biden seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin auf ihrem Gipfel in Genf im Juni 2021 eingeräumt hat.

– Am 4. September hielt eine Delegation der libanesischen Regierung mit ihren Amtskollegen in Damaskus einen gemeinsamen Ministerrat ab.

– Am 3. Oktober telefonierte Präsident Assad mit König Abdullah II. von Jordanien.

– Am 20. Oktober telefonierte Präsident Assad mit dem Interimspräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahyan.

– Am 9. November empfing Präsident Assad den emiratischen Außenminister Abdullah bin Zayed in Damaskus (Foto).

– Am 9. November bestätigte der ägyptische Außenminister Sameh Shukri im Wilson Center in Washington, dass der Rückkehr der Arabischen Republik Syrien in die Arabische Liga nichts mehr im Wege stehe.