Madrid ha reso noto che per problemi di bilancio non può impegnarsi nel programma dell’aereo da combattimento statunitense F-35.

L’F-35 è un aereo che, pur avendo in teoria le carte in regola, nella realtà non ha mai soddisfatto le aspettative. Prendendo atto dell’inefficienza del velivolo, l’US Air Force ha ripiegato sui vecchi F-16. La maggior parte dei Paesi membri della NATO ha però già sperperato somme astronomiche in questa truffa.

Spagna, Germania e Francia concentrano i loro sforzi sul progetto di un aereo comune, che sostituisca i vecchi EF-18 Hornet, Typhoon e Rafale.