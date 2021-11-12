28 октября 2021 года бывший вице-президент США, Майк Пенс, член партии республиканцев, выступил перед народными моджахедами в гостинице Хилтон в Вашингтоне.

Мишель Фурной, член партии демократов, и одна из основателей Центра новой американской безопасности и в настоящем помощник секретаря обороны, выступила в свою очередь на виртуальном заседании народных моджахедов.

После внесения организации народных моджахедов в число террористических организаций, их организация получила сегодня ореол святости на Западе. Она представляет единственную военную организацию, способную нанести даже удар в Иране, исламскому режиму, как они уже показали сотрудничая с Саддамом Хусейном во время войны между Ираком и Ираном.