Am 12. November 2021 ist es der Türkei gelungen, den "Kooperationsrat der türkischsprachigen Staaten" in eine "Organisation türkischer Staaten" umzuwandeln.

Die Mitglieder dieser Organisation sind Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, die Türkei und Usbekistan. Darüber hinaus haben Ungarn und Turkmenistan Beobachterstatus.

Nachdem die Türkei lange gezögert hat, Mitglied der Europäischen Union zu werden oder das Osmanische Reich wieder aufzubauen, wählt sie nun einen dritten Weg: die Führung der türkischsprachigen Völker.

Diese Operation wird von Russland und China sehr wenig geschätzt. Die beiden Supermächte bauten die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit auf, um Separatismus in Zentralasien zu verhindern. Darüber hinaus umfasst China eine türkischsprachige Region, Xinjiang, in der das uigurische Volk jedoch keine ethnische Verbindung zu dem türkischen Volk hat, dem es in der Vergangenheit unterstellt war.