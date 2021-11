Duecentoquattro delegati hanno partecipato all’assemblea generale del World Uyghur Congress (WUC), organizzazione paravento del gruppo terroristico denominato Partito Islamico del Turkestan (già Movimento Islamico del Turkestan Orientale – ETIM). Il congresso si è svolto a Praga dal 12 al 14 novembre.

L’organizzazione di facciata era finanziata dalla National Endowment for Democracy, organismo USA che non dipende dalla Casa Bianca ma dal Congresso, il cui obiettivo è perseguire per via legale gli obiettivi dei “Cinque Occhi” [1].

– A febbraio 2017 Dolkun Isa, attuale presidente del WUC, ha organizzato un seminario a Berlino per preparare azioni terroristiche nello Xinjiang.

– Il 10 marzo 2018 Seyit Tumturk, ex vicepresidente del WUC, ha registrato un video contro la Cina con 400 combattenti armati.

– A marzo 2019 Rebiya Kadeer, ex presidente del WUC, ha dichiarato che l’organizzazione mandava jihadisti in Siria, ove ancora oggi dispongono di una base ad Al-Zanbaki, protetta dalla Turchia [2].

– L’avvocatessa Rushan Abbas, dopo aver lavorato come traduttrice nel centro di tortura dell’US Navy a Guantánamo, ha più volte deposto davanti al Congresso USA per denunciare l’arresto di un milione di Uiguri e la loro reclusione in campi di concentramento, per volontà dell’“islamofobico” presidente Xi Jinping.

Chi dice “organizzazione terroristica” dice anche “organizzazione”: dietro i combattenti ci sono sempre colletti bianchi.