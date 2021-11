All’indomani della riunione internazionale dell’Eliseo sulla Libia, Saif al-Islam Gheddafi ha tenuto una conferenza stampa – la prima dall’uccisione del padre – per annunciare di volersi candidare alle elezioni presidenziali del 24 dicembre 2021.

Subito dopo, il maresciallo Khalifa Haftar ha a sua volta annunciato la propria candidatura.

Potrebbero candidarsi anche il primo ministro e il presidente dell’Assemblea Nazionale.

Anche Bashir Saleh Bashir, ex capo di gabinetto di Muammar Gheddafi, sarebbe rientrato in Libia. Riuscì a sopravvivere grazie alle registrazioni di cui era in possesso delle conversazioni fra la Guida e il presidente Nicolas Sarkozy. Nel 2018 fu vittima di un tentativo di uccisione in Sudafrica. Benché gravemente ferito, riuscì nuovamente a sopravvivere e fu esfiltrato a Dubai.

Il ritorno di Saif al-Islam Gheddafi, più volte annunciato ma mai confermato, ha sconvolto da un giorno all’altro i piani degli Occidentali.