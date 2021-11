Am Tag nach dem internationalen Treffen im Élysée zu Libyen, hielt Saif al-Islam Gaddafi eine Pressekonferenz ab, die erste seit der Ermordung seines Vaters. Stolz kündigte er an, dass er bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Dezember 2021 antreten werde.

Im Anschluss daran gab Feldmarschall Khalifa Haftar auch seine Kandidatur bekannt.

Zwei weitere Kandidaten könnten folgen: der derzeitige Premierminister und der Präsident der Nationalversammlung.

Bechir Salah Besir, Muammar Gaddafis ehemaliger Kabinettschef, soll ebenfalls nach Libyen zurückgekehrt sein. Es war ihm gelungen, dank der Aufzeichnungen, die er von den Gesprächen zwischen dem Führer und Präsident Nicolas Sarkozy besitzt, zu überleben. Er war 2018 Gegenstand eines Attentats in Südafrika gewesen, bei dem er sehr schwer verletzt wurde. Wieder überlebte er und wurde nach Dubai ausgeschleust.

Die oft angekündigte, aber nie bestätigte Rückkehr von Saif al-Islam brachte nun die Pläne des Westens über Nacht durcheinander.