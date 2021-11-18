Élysée ‘de düzenlenen Libya konulu uluslararası toplantının ardından Seyfülislam Kaddafi, babasının öldürülmesinden bu yana ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. 24 Aralık 2021’de cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu gururla duyurdu.

Onun izinden giden Mareşal Halife Hafter de adaylığını açıkladı.

Onları iki adayın daha izlemesi bekleniyor: mevcut Başbakan ve Ulusal Meclis Başkanı.

Muammer Kaddafi’nin eski genelkurmay başkanı Beşir Salah Beşir’in de Libya’ya döndüğü söyleniyor. Beşir, Rehber ile Başkan Nicolas Sarkozy arasında yaptığı konuşmaların kayıtları sayesinde hayatta kalmayı başarmıştı. 2018 yılında Güney Afrika’da bir suikast girişimine uğramış ve ciddi şekilde yaralanmıştı. Burada da hayatta kalmayı başardı ve Dubai’ye sürgün edildi.

Seyfülislam’ın defalarca duyurulan ama hiçbir zaman teyit edilmeyen dönüşü, Batılıların planlarını bir gecede alt üst etti.