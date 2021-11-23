15 Kasım 2021’de yaptığı bir telekonferans görüşmesinde Başkan Joe Biden, Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e ülkesinin savaş istemediğini, ancak onunla meşru bir şekilde rekabet etmeyi planladığını söyledi. Aksine, Çin her türlü rekabeti reddediyor ve « kazan-kazan » temelinde ilişkiler kurma niyetinde.

Ancak Wall Street Journal’a [1] göre CİA, Abu Dabi’de bir Çin donanma askeri tesisinin inşaatını gözlemledi. Washington bunun üzerine Eylül ayında Ulusal Güvenlik Sekreteri Jake Sullivan ve Genişletilmiş Orta Doğu’dan sorumlu Yardımcısı Brett McGurk’u emirliğe gönderdi. İki adam, Prens Muhammed bin Zayed’e (« MBZ ») uydu fotoğraflarını gösterdi ve ona inşaatı derhal durdurmasını aksi taktirde yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Çin, ABD’yi de geçecek şekilde artık dünyanın en güçlü donanmasına sahip. Somali’deki korsanlara karşı (etkili bir şekilde) savaşmak için Cibuti’de bir deniz üssü inşa etti (2017), ardından Kamboçya’da bir üs için gizli bir anlaşma imzaladı (2019). Bunun dışında Pakistan ve Sri Lanka’da askeri amaçlara göre hızla dönüştürebileceği sivil deniz üsleri bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, büyük bir ABD deniz üssüne ve bağımsızlığını korumak için bir Fransız üssüne ev sahipliği yapıyor.