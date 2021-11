Volgens een rapport van Avril Haines, de Amerikaanse directeur van de nationale inlichtingendienst, van 15 maart 2021 [1], hebben Rusland en Iran, alsmede de Libanese Hezbollah, Cuba en Venezuela zich in de Amerikaanse presidentsverkiezingen gemengd ten nadele van kandidaat Joe Biden.

Volgens een verklaring van het Amerikaanse Ministerie van Financiën [2] zijn de vier Russische websites SouthFront, NewsFront, Strategic Culture Foundation en InfoRos "desinformatiekanalen van de Russische inlichtingendienst" (sic).

Als gevolg hiervan bezochten FBI-agenten persoonlijk elk van de Amerikaanse journalisten die voor deze nieuwssites werkten om hen mee te delen dat hun honoraria in beslag genomen worden, plus een boete van $311.562, indien zij zouden blijven samenwerken met deze "vijanden van Amerika" (sic).

In de praktijk publiceren deze websites vaak informatie over misstanden die de Amerikaanse regering overal ter wereld begaat en die hen door Russische inlichtingendiensten is geopenbaard. Alle die we konden verifiëren waren accuraat, maar tot nu toe genegeerd door de Westerse media.