Birleşik Arap Emirlikleri’nden kalabalık bir heyet Tahran’ı ziyaret etti. Heyetin liderliğini Şeyh Tahnun bin Zayed (ulusal güvenlik danışmanı, ADQ ulusal varlık fonu başkanı ve Emirlikler’in geçici devlet başkanının kardeşi) üstlendi (fotoğraf).

Heyet, Şeyh İbrahim Reisi hükümetiyle ekonomik bir anlaşma imzaladı.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında aşağıdaki sorunlar hala çözülemedi
 Körfez’deki sınır anlaşmazlıkları
 Yemen’de iki karşıt kampı desteklemeleri
 İslam’ın Abu Dabi tarafından bir din ya da Tahran tarafından bir siyaset politika olarak algılanması.

Çeviri
Osman Soysal