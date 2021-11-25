Birleşik Arap Emirlikleri’nden kalabalık bir heyet Tahran’ı ziyaret etti. Heyetin liderliğini Şeyh Tahnun bin Zayed (ulusal güvenlik danışmanı, ADQ ulusal varlık fonu başkanı ve Emirlikler’in geçici devlet başkanının kardeşi) üstlendi (fotoğraf).

Heyet, Şeyh İbrahim Reisi hükümetiyle ekonomik bir anlaşma imzaladı.

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında aşağıdaki sorunlar hala çözülemedi

– Körfez’deki sınır anlaşmazlıkları

– Yemen’de iki karşıt kampı desteklemeleri

– İslam’ın Abu Dabi tarafından bir din ya da Tahran tarafından bir siyaset politika olarak algılanması.