Segundo um relatório de Avril Haines, a Directora Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, datado de 15 de Março de 2021 [1]], a Rússia e o Irão, bem como o Hezbolla libanês, Cuba e a Venezuela interferiram na eleição presidencial dos EUA em detrimento do candidato Joe Biden.

De acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA [2], os quatro “sites” russos SouthFront, NewsFront, Strategic Culture Foundation e InfoRos seriam « pontos de desinformação dos Serviços de Inteligência russos » (sic).

Por conseguinte, os agentes do FBI visitaram pessoalmente cada um dos jornalistas norte-americanos empregados por esses sítios de informação para os notificar que estariam sujeitos à apreensão dos seus honorários agravada por uma multa de US $ 311.562 dólares se continuassem a sua colaboração com estes « inimigos da América » (sic ).

Na prática, estes sítios Internet publicam muitas vezes informações sobre os abusos cometidos pela Administração norte-americana no mundo, os quais lhes são revelados pelos Serviços de Inteligência russos. Todas as que pudemos verificar eram exactas, mas até aí ignoradas pelos média (mídia-br) ocidentais.