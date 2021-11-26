Libya Seçim Komisyonu Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığını reddetti.

Seyfülislam, Babası Devrim Rehberi Muammer Kaddafi ile birlikteyken, El Kaide’nin (GİLC) Libyalı cihatçılarıyla bir anlaşma yaparak ılımlı biri olarak ön plana çıkmıştı: tekrar silaha sarılmama taahhüdü karşılığında onları serbest bırakmıştı. Ancak bu cihatçılar, NATO etkisi altında yeminlerini bozdular ve Libya Arap Cemahiriyesini devirmek ve babasını işkenceyle öldürmek üzere Atlantik İttifakına katıldılar.

Seyfülislam Kaddafi’nin seçimlere aday olması, Batılılar tarafından « kurtuluşu » sürecini yaşayan ve bunun sonuçlarına maruz kalmaya devam eden Libya halkında büyük umutlar uyandırmıştı.