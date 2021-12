A Comissão Eleitoral líbia rejeitou a candidatura de Saif el-Islam Kaddafi.

Quando estava junto ao seu pai, o Guia da Revolução, Muamar Kaddafi, ele tinha adquirido a fama de moderado ao assinar um acordo com os jiadistas líbios da Alcaida (GILC - Grupo islâmico líbio combatente ): obtivera deles um compromisso de não retomarem as armas e havia-os libertado. No entanto, sob influência da OTAN, violaram o seu juramento e juntaram-se à Aliança Atlântica para derrubar a Jamahiriya Árabe Líbia e torturar o seu pai até à morte.

A apresentação da sua candidatura havia gerado uma imensa esperança numa população que viveu, e amarga, a sua « libertação » pelos Ocidentais.