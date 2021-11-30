В конце Второй мировой войны Уинстон Черчилль разработал систему, позволявшую англосаксам гарантировать, что Западная Европа не попадёт в руки Советского Союза и останется под их контролем. Идея заключалась в создании европейского общего рынка с участием разрушенных войной стран, которые приняли план Маршалла [1].

Соединенные Штаты и Великобритания работали тогда рука об руку. За несколько лет они заложили основы нашего мира: НАТО - это военный альянс, в котором они доминируют, а то, что стало Европейским союзом, - это гражданская организация, включающая их союзников. Разумеется, члены одной организации не обязательно являются членами другой, тем не менее, обе эти организации, базируясь в Брюсселе, являются двумя сторонами одной медали. А совместные службы этих двух структур скрытно базируются в Люксембурге.

После кризиса между Вашингтоном и Лондоном во время Суэцкой экспедиции Соединённое Королевство, терявшее свою империю, решило присоединиться к тому, что еще не было Европейским союзом. Если Гарольд Макмиллан потерпел неудачу в 1958 году, то Эдвард Хит преуспел в 1973 году. Но баланс сил продолжал изменяться, и в конце 2020 года Соединенное Королевство вышло из ЕС, вернувшись к своей прежней империи ("Глобальная Британия").

Все документы ЕС переводятся на официальные языки стран-членов. А также на английский язык, который стал официальным языком ЕС, хотя и не является официальным языком ни одного из его членов. Это не потому, что британцы были его частью, а потому, что Союз находится под властью НАТО, как сказано в статье 42(7) Лиссабонского договора (который насильно заменил Конституционный договор, отвергнутый народами).

Германия, которая была оккупирована четырьмя победителями Второй мировой войны вплоть до 1990 года, то есть уже после воссоединения, всегда довольствовалась тем, что больше не является военной державой. Даже сегодня её секретные службы, организованные при помощи США с участием бывших нацистов, служат своим покровителям верой и правдой, а Пентагон размещает на её территории крупные военные базы под видом экстерриториальности.

Франция, наоборот, мечтает о военной независимости. Именно поэтому Шарль де Голль, который был лидером Свободной Франции во время Второй мировой войны, заставил ее выйти из состава Объединенного командования НАТО в 1966 году. Но Николя Саркози, который в подростковом возрасте воспитывался сыном американского создателя натовской сети "Stay-behind" ("Гладио"), восстановил ее членство в 2009 году. Поэтому сегодня внешними операциями французской армии на практике командуют американские военные.

В течение многих лет Германия и Франция играли ведущую роль в том, что впоследствии стало Европейским Союзом. Франсуа Миттеран и Гельмут Коль преобразовали общигй рынок в наднациональную стркутуру, подчинённую США и способную конкурировать с СССР и Китаем, - Европейский Союз. Эта структура, после того как Соединенные Штаты потребовали присоединить к ней бывших членов Варшавского договора одновременно с их вступлением в НАТО, превратилась в колоссальных масштабов бюрократическую систему. Несмотря на видимость, Совет глав государств и правительств - это не суперправительство, а палата регистрации решений НАТО. Последние разрабатываются Атлантическим альянсом, в котором всегда доминируют США и Соединённое Королевство, затем передаются в Европейскую комиссию, представляются в парламент и, в конце концов, ратифицируются Советом.

Важно понимать, что НАТО призвана вмешиваться во всё: от состава шоколада (в солдатском пайке есть плитка шоколада) до строительства мостов (они должны быть пригодны для использования бронетехникой), не забывая о противоковидных вакцинах (здоровье гражданских лиц является необходимым условием для здоровья военных) или банковских переводах (транзакции противника должны контролироваться).

Британская и французская армии были единственными из тех, кто имел какой-либо вес в Европейском Союзе. Поэтому в 2010 году они сблизились, заключив Ланкастерский договор. Но после Брекзита французская армия оказалась в одиночестве, о чем свидетельствует расторжение в интересах Лондона франко-австралийских контрактов на поставку подводных лодок. Единственным вариантом, оставшимся у Франции, стало сближение с итальянской армией, которая вдвое меньше французской. Это и было решено осуществить путём заключения Квиринальского договора (2021 год). Этой операции способствовала общая идеология Эммануэля Макрона (бывшего банкира Ротшильда) и Марио Драги (бывшего банкира Goldman Sachs) и их лидирующие позиции по политическим ответам на эпидемию Ковида. Вскользь следует отметить несвойственный латинским традициям политкорректный стиль, используемый в этом документе [2].

В настоящее время канцлер Ангела Меркель передает дела Олафу Шольцу. Последнего не интересуют ни военные вопросы, ни дефицит бюджета Франции и Италии. Соглашение о колляционном правительстве [3] позволит полностью подчинить внешнюю политику Германии политическим устремлениям англосаксов (США + Соединённое Кородевство).

До последнего времени правительство Ангелы Меркель боролось с антисемитизмом. Правительство Шольца идет дальше, обязуясь поддерживать "все инициативы, способствующие еврейской жизни и её разнообразию". Речь идет уже не о защите меньшинства, а о его дальнейшем развитии.

В отношении Израиля, который Соединённое Кородевство и США создали руководствуясь имперской логикой [4], в новом соглашении говорится, что «безопасность Израиля является национальным интересом» Германии, и даётся обещание блокировать «антисемитские попытки осудить Израиль, в том числе в ООН». В нём также сказано, что Германия будет продолжать поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств (т.е. выступать против принципа "один человек - один голос") и приветствовал нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. Тем самым правительство Шольца хоронит традиционную политику СДПГ, член которой Зигмар Габриэль, занимая пост министра иностранных дел (2013-18 гг.), назвал израильский режим «апартеидом».

Олаф Шотц - юрист, озабоченный тем, чтобы заставить промышленность своей страны работать на основе компромисса между работниками и работодателями. До сих пор он не занимался внешней политикой. Министром иностранных дел он назначил юриста из Партии Союз 90/Зелёные Анналену Баербок. Она является не только сторонником низкоуглеродной энергетики, но и агентом влияния НАТО. Она что есть сил поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз. Она настроена против России и поэтому отвергает газопровод "Северный поток-2" и поощряет проект газовых терминалов для импорта сжиженного газа из США, несмотря на непомерно высокую цену этих объектов. Наконец, она называет Китай "системным соперником" и поддерживает всех сторонников сепаратизма - тайваньских, тибетских и уйгурских.

Не исключено, что Берлин и Париж будут медленно отдаляться друг от друга, пока между ними не возобновится конфликт, который был причиной трех войн с 1870 по 1945 год. Вопреки пропагандистским утверждениям, Европейский Союз, как я уже сказал, был создан не для того, чтобы обеспечить мир в Западной Европе, а чтобы привлечь на сторону англосаксонского лагеря как можно бльшее число стран. При этом франко-германский конфликт так и не был разрешен. Европейский Союз, далекий от установления мира, спрятал эту проблему под ковёр, вместо того чтобы решить ее. Во время югославских войн две страны вели ожесточенную военную борьбу: Германия поддерживала Хорватию, а Франция - Сербию. Берлин и Париж уживались в границах Союза, но воевали друг с другом за его пределами. Специалисты по специальным операциям знают, что с обеих сторон были погибшие.

Внешняя политика, если она работает, отражает идентичность нации. Сегодня Великобритания и Германия идут вперед, гордясь тем, кем они являются, а не Франция, которая переживает кризис идентичности. Эммануэль Макрон в начале своего мандата заявил, что «французской культуры не существует». С тех пор он изменил свой тон под давлением народа, но всего лишь тон, а не мышление. У Франции есть средства, но она больше не знает, кем она является. Она поддерживает химеру независимого Европейского Союза, конкурирующего с Соединенными Штатами, в то время как остальные 26 членов не хотят этого. Однако Германия тоже совершает ошибку, укрываясь под ядерным зонтиком США, тогда как эта великая держава распадается.

Очевидно, что начинается фаза распада Европейского Союза. Это шанс для каждого вернуть себе полную независимость, настолько склеротична эта структура. Но это также, и прежде всего, вызов, который может быстро превратиться в драму. Соединенные Штаты рушатся сами по себе, и скоро Европейский союз останется без хозяина. Его членам придется позиционировать себя по отношению друг к другу. Нам крайне необходимо начать воспринимать друг друга не только как торговых партнеров, но и как партнеров во всех делах. Неспособность сделать это неизбежно приведет к катастрофе, к тотальной войне.

Все видели, что члены Европейского Союза - кроме британцев, но они вышли из Союза, - имеют общие культурные уенности. Эти же ценности свойственны и России, которая по духу ближе к Союзу, чем Великобритания. Поэтому можно восстановить Европу в виде отдельных государств, а не как централизованную бюрократию, открыв доступ тем государствам, которые были искусственно отделены англосаксами для обеспечения своего господства на континенте в период холодной войны. Именно это имел в виду Шарль де Голль, когда в противовес Уинстону Черчиллю провозглашал "Европу от Бреста до Владивостока".