Sebha (Fezzan bölgesinin başkenti, Trablus’un 650 km güneyindeki çölde) Temyiz Mahkemesi, 24 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek olan Libya cumhurbaşkanlığı seçimlerine Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığının iptali kararını ortadan kaldırdı.

Mahkeme, yine cumhurbaşkanı adayı Mareşal Halife Hafter liderliğindeki milisler tarafından kuşatıldığı için kararını açıklamayı günlerce ertelemek zorunda kaldı.

Seyfülislam Kaddafi hakkında, o zamanki savcısının açıklamalarının aksine onu asla tutuklamayan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden tutuklama emri geçerliliğini koruyor. Mahkeme o dönem Libya Arap Cemahiriyesine karşı bir NATO propaganda organı olarak kabul ediliyordu.

Bu nedenle bu adaylık hem NATO, hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi için özü itibariyle bir aşağılama anlamına geliyor.