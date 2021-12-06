Джеку Дорсей, создатель и исторический президент компании Твиттер, предложили уйти со своего поста без указания даты. Его мандат управляющего заканчивается в конце года и не будет продлен.

Джек Дорсей был одним из самых влиятельных супер-миллиардеров Силиконовой Долины. Он мог наложить цензуру на действующего президента США Дональда Трампа.

Тем не менее его власть зависела от его инвесторов. После его президенства компании с 2006 по 2008 год он был вынужден уйти в первый раз. Тем не менее ему удалось вернутся во главу Твиттера в 2015 года. В новом 2020 году его самый крупный акционер, Элиот Менеджмент (Пол Сингер) попытался его свинтить. Наконец ему это удалось.