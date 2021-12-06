Trump Media & Technology Group Corp. ve Digital World Acquisition Corp., Donald Trump’ın 2022’de piyasaya çıkacak olan sosyal ağı Truth Social için 1 milyar dolar topladı.

Yatırımcıların isimleri açıklanmadı.

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin görevdeki başkanıyken, lobici David Brock’un hazırladığı plana [1] göre ana akım medya tarafından alaya alındı. Bunun üzerine sosyal ağlar aracılığıyla iletişim kurmayı seçmiş, ancak Demokrat parlamenterlerin etkisiyle Facebook ve Twitter, onu ağlarından çıkarmıştı.