Trump Media &Technology Group Corp. e Digital World Acquisition Corp. hanno raccolto un miliardo di dollari di finanziamenti per il social network di Donald Trump, Truth Social, che sarà lanciato nel 2022.

I nomi degli investitori non sono stati resi noti.

Durante la presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump fu schernito dai grandi media, come prevedeva il piano elaborato dal lobbysta David Brock [1]. Trump aveva così deciso di utilizzare i social network per comunicare. Ma, in accordo con i parlamentari Democratici, Facebook e Twitter lo esclusero dalla rete.