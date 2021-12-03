Представители пяти ядерных государств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), или ядерная «пятёрка», встретились в Париже 2-3 декабря 2021 года в целях проведения десятой Конференции ядерной «пятёрки» для обсуждения процесса подготовки к предстоящей 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

На протяжении более 50 лет с момента вступления в силу ДНЯО вносит свой ценный вклад в благополучие человечества, являясь важнейшим международным инструментом, сдерживающим угрозу распространения ядерного оружия. На Парижской конференции ядерные государства подтвердили неизменную приверженность ДНЯО и всем трём его основам, а также безусловную поддержку универсализации Договора. Они подчеркнули первостепенное значение ДНЯО в качестве краеугольного камня международного режима ядерного нераспространения и разоружения.

Всего за месяц до начала 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО (4-28 января 2022 года) они подтвердили свою энергичную решимость подойти к этому знаменательному событию в самом позитивном и конструктивном ключе. В связи с этим они выразили полную поддержку согласованному кандидату на должность её председателя Густаво Злаувинену в его усилиях достичь значимого результата.

Парижская конференция дала возможность оценить усилия ядерных государств и вклад этой работы в укрепление ДНЯО. Спустя 12 лет, прошедших с момента запуска процесса взаимодействия в ядерной «пятёрке», ядерные государства твердо убеждены, что данный формат доказал свою полезность и продолжит являться ключевым механизмом для улучшения взаимопонимания между ядерными государствами, а также для рассмотрения мер, с помощью которых они могли бы совместно содействовать продвижению целей ДНЯО.

Они подтвердили приверженность в соответствии с ДНЯО в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Они поддерживают конечную цель достижения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Помогая снизить градус международной напряженности и создать условия для стабильности, безопасности и доверия между странами, ДНЯО вносит существенный вклад в ядерное разоружение и снижение распространения ядерного оружия. ДНЯО продолжает содействовать созданию условий, необходимых для дальнейшего прогресса в области ядерного разоружения.

Они также отметили роль ДНЯО, способствующую обеспечению уверенности в том, что в соответствии со статьей III Договора не будет допущено переключение ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. ДНЯО является основой для продвижения использования ядерных технологий в мирных целях и предоставления доступа к ним для блага всего мира. В этом отношении они подтвердили полную и неизменную поддержку Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в области применения Соглашений о гарантиях и Дополнительных протоколов к ним, в продвижении преимуществ использования атомной энергии в мирных целях и в проверке соблюдения государствами своих обязательств в области ядерного нераспространения.

Они также обсудили ситуацию вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и важности его вступления в силу спустя 25 лет с момента его открытия для подписания и напомнили о важности мораториев на ядерные испытания для достижения целей разоружения и нераспространения.

Они рассмотрели прогресс, достигнутый по различным направлениям работы в рамках процесса взаимодействия ядерной «пятёрки» для подготовки к 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

а) Они обменялись информацией об обновлениях в своих ядерных доктринах и ядерной политике и подтвердили приверженность продолжающемуся обсуждению в этой сфере, которое вносит вклад в укрепление предсказуемости, повышение уровня доверия и взаимного понимания между ядерными государствами. В связи с этим они рассматривают это направление работы в качестве значимой меры по уменьшению рисков и подтверждают своё намерение продолжить такое обсуждение, а также провести мероприятие «на полях» Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, посвященное ядерным доктринам и ядерной политике.

б) Они осознают свою ответственность в проведении совместной работы по уменьшению риска ядерных конфликтов. Они намерены продолжить свою плодотворную работу по уменьшению стратегических рисков в формате ядерной «пятёрки» в течение следующего обзорного цикла ДНЯО для снижения вероятности применения ядерного оружия. Эти меры являются дополнительными к всеобъемлющим целям ДНЯО и согласуются с долгосрочными усилиями ядерных государств по достижению разоружения и конечной цели достижения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности.

в) Они одобрили второе издание Глоссария ключевых ядерных терминов ядерной «пятёрки», который вносит вклад в повышение уровня взаимного доверия и понимания между ядерными государствами. Они приняли решение представить Глоссарии в качестве рабочего документа ядерной «пятёрки» на 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО и провести по данному вопросу мероприятие «на полях» Конференции.

г) Страны ядерной «пятёрки» подтвердили свою приверженность целям зон, свободных от ядерного оружия, включая зону, свободную от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии, и напомнили о важности продвижения консультаций между ядерными государствами и странами АСЕАН по Протоколу к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Они также отметили свою поддержку созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки.

д) Они подтвердили свою поддержку переговорам по заключению недискриминационного, многостороннего и поддающегося эффективной международной проверке Договора о запрещении производства расщепляющегося материала для целей ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств (ДЗПРМ), на основе Мандата Шеннона и с участием всех государств на Конференции по разоружению.

е) Страны ядерной «пятёрки» отметили общие выгоды от использования ядерной энергии в мирных целях и необходимость укрепления этой составляющей ДНЯО. В конкретном плане они подтвердили свою решительную поддержку расширению доступа государств-участников ДНЯО к многочисленным благам, которые дают ядерная энергия, наука и технологии и их применение в мирных целях, а также свою поддержку роли ядерной энергии в решении проблемы изменения климата и достижении целей устойчивого развития. Они займутся продвижением использования ядерной энергии в мирных целях в ходе 10-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Парижская конференция также предоставила возможность для предметного обсуждения между ядерными государствами климата международной безопасности, вопросов нераспространения и важности стратегической стабильности. Они согласились с необходимостью скорейшего полного возвращения в СВПД и достижения полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Они подчеркнули важность транспарентности и информационной работы. В этом контексте они провели плодотворные дискуссии с представителями Бюро ДНЯО, государств, не обладающих ядерным оружием, а также гражданского общества и намерены поддерживать открытыми все каналы связи с тем, чтобы способствовать позитивному итогу Конференции по рассмотрению ДНЯО. Они решили начать реализацию пилотного проекта с целью развития Сети молодых специалистов из академического сообщества стран ядерной «пятёрки».