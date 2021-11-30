В связи с проведением 9-10 декабря с.г. по инициативе администрации США так называемого саммита за демократию считаем необходимым заявить следующее.

Организаторы и энтузиасты этого странного мероприятия претендуют на лидерство в продвижении демократии и прав человека в общемировом масштабе. Однако «послужной список» и репутация Соединенных Штатов Америки, Великобритании, стран-членов Европейского союза в части обеспечения демократических прав и свобод у себя дома, а также на международной арене, мягко говоря, далеки от идеала.

Факты свидетельствуют о том, что США и их союзники не могут и не должны претендовать на звание «маяка» демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека.

Редакционной политикой крупнейших западных СМИ де-факто управляют партийные и корпоративные элиты. Для подавления инакомыслия в информационной среде действуют отлаженные механизмы цензуры, самоцензуры и удаления нежелательных аккаунтов и контента с цифровых платформ. Это грубое нарушение пропагандируемого Западом права на свободное выражение мнения. Контролируемые американскими компаниями социальные сети широко используются для дезинформации, пропаганды и манипуляции общественным мнением. Реальностью повседневной жизни граждан западных государств стала массовая электронная слежка со стороны спецслужб и сотрудничающих с ними IT-корпораций.

Около года тому назад в период избирательной кампании в США весь мир увидел, как начала рассыпаться архаичная электоральная система этой страны. Существующий механизм учета голосов продемонстрировал множество слабых звеньев. Миллионы американцев сомневаются в честности и прозрачности президентских выборов 2020 года. И это понятно, ведь их проведение и итоги были сопряжены с такими сомнительными практиками, как искусственная «нарезка» избирательных округов, многонедельное голосование по почте, недопуск наблюдателей, особенно международных, на участки для голосования.

Серьезные вопросы вызывают продолжающиеся репрессии американских властей против участников протестной акции у Капитолия 6 января с.г., которых в администрации США и связанных с нею СМИ открыто называют «внутренними террористами». Десятки людей, несогласных с итогами президентских выборов, получили тюремные сроки, несоразмерные с их оппозиционной активностью.

Пытающиеся примерить на себя роль «глобального демократического лидера» Соединенные Штаты Америки уже много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 млн человек). Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств.

Лоббизм в Соединенных Штатах фактически является узаконенной формой коррупции. Представители органов законодательной власти де-факто контролируются крупным бизнесом. Как внутри страны, так и за ее пределами они отстаивают в первую очередь интересы своих «спонсоров», как правило – частных корпораций, а не народа, не избирателей.

На этом фоне раздающаяся из Вашингтона демократизаторская риторика не только абсолютно оторвана от реальности, но и в высокой степени лицемерна. Прежде чем приниматься за «экспорт демократии», призываем североамериканских партнеров сначала уладить нерешенные проблемы у себя дома, попробовать преодолеть углубляющийся раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего. Здесь явно недостаточно скромных признаний в том, что американская демократия несовершенна.

Не вправе позиционировать себя в качестве прогрессивной демократии и Великобритания. В стране комфортно существуют организации, исповедующие неонацистскую идеологию, отмечается рост проявлений расизма, дискриминация этнокультурных меньшинств во многих сферах общественной жизни. Всплывают факты незаконного сбора британскими спецслужбами личных данных своих же граждан, становится обыденностью полицейское насилие, в том числе в отношении мирных демонстрантов.

Не лучше обстоят дела и на пространстве Евросоюза. Брюссель последовательно игнорирует законные права и интересы русских и русскоязычных жителей в странах Прибалтики, на Украине и в Молдавии. Закрывает глаза на мифотворчество «младоевропейцев» в сфере политической истории, когда бывшие нацистские пособники, совершавшие военные преступления, провозглашаются национальными героями. Повседневной нормой для многих государств ЕС становится административное подавление инакомыслия, агрессивное насаждение ультралиберальных ценностей и практик, разрушающих христианские основы европейской цивилизации.

Претендующие на идеологическую и моральную правоту США и узкая группа их союзников подорвали к себе доверие агрессивными действиями на мировой арене под вывеской «продвижения демократии». Силовые интервенции и попытки «смены режима» – их было более десятка за последние 30 лет, провокационные действия в военно-политической сфере зачастую грубо нарушают международное право, генерируют хаос и разруху.

Новейшая история показывает, что военные авантюры по принудительной «демократизации» привели к кровопролитным войнам и завершились национальными трагедиями для стран, ставших жертвами такой политики. Это бывшая Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия и ряд других государств. Для развязывания войн пускались в ход любые предлоги – борьба с терроризмом, распространением ОМУ, «защита гражданского населения».

Все помнят, как в 2003 году после военной интервенции в Ирак «коалиции желающих» президент Дж.Буш-младший с борта авианосца «Авраам Линкольн» объявил о «победе демократии» в этой стране. Что было дальше, хорошо известно: точной статистики погибших до сих пор нет, по некоторым оценкам, из жизни безвременно ушли сотни тысяч иракцев.

Несмотря на колоссальные, триллионные расходы, полным провалом окончилась американская миссия в Афганистане. Печальным итогом длившейся более 20 лет «войны с терроризмом» стал лихорадочный уход американцев и других участников возглавляемой ими коалиции из Кабула в августе с.г.

До сих пор не может прийти в себя после натовской операции по «защите гражданского населения» Ливия, в которой – при всех особенностях социально-политического устройства бывшей Джамахирии – поддерживалась стабильность и были обеспечены достойные условия жизни населения. Эта плохо просчитанная силовая акция привела, среди прочих пагубных последствий, к неконтролируемому распространению оружия и террористов по всему Сахаро-Сахельскому региону.

Можно продолжать приводить примеры, показывающие двуличие вдохновителей «саммита за демократию». Но нужно ли?

Россия, которую в последнее время наши западные коллеги обвиняют чуть ли не во всех смертных грехах, выстраивает свою внешнеполитическую линию по-иному. Мы никому не навязываем собственную модель развития. Уважаем культурно-религиозную самобытность и особенности политической системы любого государства, право каждой нации самостоятельно определять свой путь. Никому не собираемся диктовать собственное представление о жизни. На международной арене #НашиПравилаУставООН .

Россия стремится играть уравновешивающую, стабилизирующую роль в глобальной политике. Отстаиваем суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, неприменение силы или угрозы силой, мирное разрешение споров. Выступаем за международные отношения, основанные на мирном сосуществовании, сотрудничестве и солидарности, всеобщей равной безопасности и справедливом распределении благ глобализации.

Россия – мировая держава, имеющая в основании своей идентичности евразийские и европейские корни и не соотносящая свою траекторию развития исключительно с трансатлантическими политическими, экономическими и культурными шаблонами. Не согласны с агрессивным внедрением т.н. «новой этики», разрушающей закрепленные традиционными религиями нормы морали, на протяжении веков почитаемые человечеством.

Проводя неконфронтационную сбалансированную внешнеполитическую линию, стремимся к созданию возможностей для беспрепятственного развития всех участников международной жизни. Не копируем пример стран Запада и не вторгаемся в их внутреннюю повестку: если проживающие там люди или какая-то их часть согласны следовать курсом на разрушение традиционных духовно-нравственных ценностей, это вызывает у нас сожаление, но не более того.

Выступаем за межкультурный, межрелигиозный и межцивилизационный диалог как важный инструмент формирования объединительной повестки дня, расширения пространства доверия в отношениях между государствами и обществами.

Для решения насущных проблем современности призываем всех зарубежных партнеров не заниматься «демократизаторством», не чертить новые разделительные линии, а вернуться к соблюдению норм международного права и на практике признать закрепленный в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств. Он воплощает в себе основу демократического мироустройства, которое США и их союзники не приемлют.

Сейчас, когда человечество борется с пандемией COVID-19 и ее последствиями, как никогда востребовано сотрудничество всех государств при безусловном соблюдении принципов, зафиксированных в Уставе ООН.

Будем внимательно следить за ходом «саммита за демократию».