Этот документ является ответом МИД России на публикацию НАТО «5 главных российских мифов, разоблаченных НАТО».

МИФ: Россия не заинтересована в диалоге с НАТО

Опровержение:

Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации.

В 2014 г. по инициативе альянса было приостановлено практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией. В 2016 г., когда натовцы предложили созвать заседание Совета Россия-НАТО (СРН), мы пошли навстречу. До июля 2019 г. состоялось десять встреч в этом формате. Российские представители принимали деятельное и заинтересованное участие в обмене брифингами по военным учениям, обсуждении ситуации в Афганистане и кризиса вокруг ДРСМД. Натовцы при этом упорно навязывали нам рассмотрение украинского сюжета, к которому альянс не имеет никакого отношения.

Мы говорили о необходимости обсуждать действительно актуальные и профильные для СРН темы – прежде всего, снижение военной напряженности. Выдвинули конкретные предложения на этот счет. На заседании СРН 31 мая 2018 г. выступили за то, чтобы возобновить диалог по военной линии для обсуждения вопросов, вызывающих озабоченность; принять на основе взаимности меры по снижению активности военной деятельности вдоль линии соприкосновения России и НАТО (Прибалтика, Черное море, Арктика); совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности и инцидентов в воздушном пространстве и на море, в первую очередь в Балтийском и Черноморском регионах.

Начальник Генерального штаба ВС России В.В.Герасимов на встрече с главкомом ОВС НАТО в Европе Т.Уолтерсом в Баку 10 июля 2019 г. предложил ряд дополнительных мер по снижению напряженности в Европе – отвод районов оперативных учений от линии соприкосновения России и НАТО, предотвращение инцидентов в воздухе и на море в Балтийском регионе путем оснащения военной авиации транспондерами, определение минимально допустимой дистанции при сближении самолетов и кораблей, а также продолжение практики взаимного информирования о предстоящих учениях и приглашения на них наблюдателей.

В феврале 2020 г. на встрече с генсеком альянса Й.Столтенбергом «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам международной безопасности Министр иностранных дел России С.В.Лавров призвал НАТО ответить на наши предложения по деэскалации, что позволило бы обсудить их в ходе заседания СРН. Но ничего в ответ мы не получили.

8 мая 2020 г. С.В.Лавров направил послание генсеку альянса, в котором предлагалось снизить интенсивность военных учений и соблюдать сдержанность в районах соприкосновения Россия-НАТО на период пандемии COVID-19. Была подтверждена актуальность ранее направлявшихся натовцам предложений.

После того как США целенаправленно и при полной поддержке союзников разрушили Договор о РСМД, Россия предприняла ряд односторонних шагов, направленных на обеспечение предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере, а также выступила с инициативой развить данные меры на основе взаимности при участии стран НАТО. В частности, мы предложили членам альянса последовать конструктивному примеру России и ввести встречный мораторий на развертывание в Европе наземных ракет средней и меньшей дальности в любом оснащении, а также договориться с нами о мерах верификации.

Однако вместо комплексного набора шагов по деэскалации в НАТО предложили ограничиться модернизацией Венского документа 2011 года (ВД-2011). В отношении использования транспондеров при полетах военной авиации над Балтикой ими была лишь отмечена необходимость выполнения уже имеющихся рекомендаций Проектной группы по Балтийскому морю под эгидой ИКАО, созванной в соответствии с «инициативой С.Ниинистё». При этом Россия эти рекомендации выполняет, в то время как натовские истребители неизменно и демонстративно поднимаются в воздух при пролетах российской авиации, что сопровождается пропагандистской шумихой. Альянс не проявил готовности к совместной работе по согласованию безопасных дистанций при сближениях самолетов и кораблей, сославшись на наличие двусторонних соглашений между Россией и рядом стран блока о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Однако подобные договоренности имеются далеко не со всеми государствами-членами НАТО.

Под надуманными предлогами были отвергнуты и российские инициативы в области «пост-ДРСМД»: нежелание США ограничивать свои возможности по проецированию силы вблизи наших рубежей и созданию дополнительных прямых рисков для безопасности России прикрывается бездоказательными натовскими обвинениями в том, что мы якобы уже развернули ракеты, ранее запрещенные по ДРСМД. Эти «фейковые» претензии были нами неоднократно и с убедительными фактами на руках опровергнуты.

Допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и контакты с Международным секретариатом были максимально ограничены. После 2014 г. натовцы в одностороннем порядке сокращали численность нашего диппредставительства в Брюсселе в 2015, 2018 гг., а также в октябре 2021 г., когда нам объявили о решении отозвать аккредитацию у 8 сотрудников Постпредства, огульно обвинив их в шпионаже, и урезать его состав до 10 человек. При таком количестве персонала невозможно обеспечить нормальное функционирование миссии. При этом Й.Столтенберг признал, что этот шаг не связан ни с каким конкретным событием, а основывается якобы на данных спецслужб.

Возникает вопрос – кто же не заинтересован в диалоге и кто делал все для того, чтобы этот диалог дальше не продолжался?

МИФ: Россия дестабилизирует ситуацию в Евроатлантике

Опровержение:

Мы заинтересованы в сохранении стабильной архитектуры безопасности в Европе и Евроатлантике, основанной на международных договоренностях и Уставе ООН. Однако Вашингтон при молчаливом согласии союзников по НАТО за последние годы последовательно разрушает исправно работавшие международно-правовые механизмы.

Наиболее яркий пример – кризис вокруг ДРСМД. Уже через две недели после того, как США в августе 2019 г. вышли из Договора, они демонстративно провели испытания ракеты ранее запрещенного по указанному соглашению класса, а именно – крылатой ракеты средней дальности семейства «Томагавк». Причем данный пуск, выполненный с наземной версии универсальной пусковой установки Mk-41, полностью подтвердил обоснованность российских претензий к развернутым на российских рубежах американо-натовским объектам военно-стратегической инфраструктуры «Иджис Эшор», которые мы в течение многих лет высказывали США в контексте ДРСМД без какой-либо конструктивной реакции с их стороны.

Кроме того, в США активно осуществляются НИОКР и испытания по широкому спектру других ракетных систем средней и меньшей дальности наземного базирования. Одновременно звучат заявления американских военных о необходимости скорейшим образом перейти к их развертыванию в Европе и АТР. Это наглядно демонстрирует, что слом Вашингтоном ДРСМД был обусловлен стремлением США избавиться от ограничений на развитие потенциала, предназначенного для оказания силового давления на страны, относимые Вашингтоном к «соперникам» и «вероятным противникам», а не мифическими «нарушениями» ДРСМД со стороны России.

В свою очередь, Президент России В.В.Путин выступил с конкретными инициативами по стабилизации ситуации в условиях прекращения действия ДРСМД, которые продолжают откровенно «заматываться» странами НАТО.

МИФ: НАТО – оборонительный альянс, расширение которого не угрожает России

Опровержение:

Вся коллективная оборона НАТО сосредоточена на «восточном фланге». Других проблем у альянса, видимо, нет. Терроризм, угрозы безопасности из других регионов не имеют такого же значения, как опасность, якобы исходящая от России.

Бесконтрольное расширение альянса и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там военной инфраструктуры, которая используется для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействована в т.ч. для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов блока к границам нашей страны. В восточноевропейских странах-членах НАТО строятся полигоны и объекты заблаговременного складирования тяжелой военной техники. Обеспечиваются возможности для иностранного военного присутствия на территории этих государств, что в итоге балансирует на грани нарушения если не буквы, то духа Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 г.

Натовцы осуществляют т.н. «совместные ядерные миссии» (nuclear sharing), идущие вразрез с положениями ДНЯО. В Европе расположено более 200 американских и общенатовских военных объектов, значительная часть – в странах Центральной и Восточной Европы, Прибалтики, в Причерноморье. На очереди – балканские страны. При этом НАТО отказывает России в праве предпринимать действия по обеспечению интересов национальной безопасности даже на собственной территории. Все это не может не вызывать нашего беспокойства и неизбежно влечет за собой с нашей стороны адекватные ответные меры оборонительного характера.

Расширение альянса усиливает напряженность. НАТО обвиняет Россию в военной активности в зонах соприкосновения. Но такие зоны появились именно в результате расширения НАТО.

МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной

Опровержение:

Действия России носят сугубо оборонительный характер. В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в т.ч. внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов- разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ.

НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны.

Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании. Кроме того, исторически в Крыму размещался не только Черноморский флот, но и части морской пехоты, береговой обороны, другие сухопутные компоненты, а также авиация.

МИФ: Присутствие НАТО способствует укреплению региональной безопасности

Опровержение:

Это иллюзия. Стоит вспомнить последствия натовских бомбардировок Югославии, разрушение государственности Ливии. Последний пример – Афганистан. 20-летнее присутствие натовских контингентов в ИРА, а затем их поспешное «бегство» не достигли ни одной из запланированных целей. Ситуация только ухудшилась.

Сегодня альянс снова пытается выйти за границы традиционной зоны ответственности, распространить свое видение мироустройства на новые регионы. Подтягивает для реализации этих целей партнеров. НАТО всегда предлагает «дружить против кого-то». Вот и новая волна географической экспансии сферы натовских интересов на АТР носит откровенно конфронтационный характер. Альянс пытается превратить эту часть мира из пространства сотрудничества в зону активной геополитической конкуренции.

Объявление киберпространства и космоса «операционными средами» НАТО, в т.ч. по смыслу ст. 5 Вашингтонского договора, подрывает международные усилия по формированию юридически обязывающих механизмов по недопущению использования этих сфер в военных целях.