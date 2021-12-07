Китайский проект шелкового пути пользуется глобальным успехом. Несмотря на всю критику (коррупция местных элит, задолженность стран-партнеров, ущемление экологических прав), страны, участвующие в нем, бурно развиваются.

Удивительно, почему западные программы помощи в целях развития не смогли добиться этого со времен деколонизации?

Особенно удвительно, почему Запад, который на протяжении нескольких десятилетий превозносил достоинства международной торговли, осуждает этот успех?

Характерной чертой отношений Запада к Китаю в 21 веке является отказ от взаимопонимания. США отказываются понять китайский образ мышления и продолжают проецировать свои собственные недостатки на Пекин.

Противодействие шелковым путям

Президент Джо Байден, порвав с политикой своего предшественника Дональда Трампа, объявил, что США будут сдерживать Китай, вызвав тем самым возмущение в Пекине. Он убедил G7 присоединиться к борьбе за превосходство «демократий» над «тоталитарой» китайской системой. Повинуясь его призыву, Европейский Союз начинает развертывание своего контрпроекта "Глобальные ворота". Завтра президент Байден будет председательствовать на всемирном саммите по демократии с участием Тайваня (бывшей диктатуры Чан Кайши), чтобы придать идеологическое содержание этому противостоянию.

Считается, что холодная война велась между атеистическим СССР и религиозным Западом, или между коммунизмом и капитализмом. В действительности речь шла о том, чтобы не дать блоку с солидарной культурой оказать экономическое влияние на блок, контролируемый англосаксами с их индивидуалистической культурой. На этот раз речь будет идти уже не о защите права на религию и свободное предпринимательство, а о защите демократии. В конечном счете, на этот раз речь тоже пойдёт о создании карикатуры на державу, способную экономически конкурировать с англосаксами, вчера это был СССР, а сегодня Китай.

Ловушка Фукидида

Англосаксы назхывают подобную ситуацию «ловушкой Фукидида», имея в виду древнего историка, написавшего историю Пелопоннесских войн. В 2017 году известный американский политолог, профессор Грэм Эллисон, дал им следующее обоснование: «Эти войны стали неизбежными в результате роста военной мощи Афин и вызванного им в Спарте страха». Аналогичным образом, развитие Китая заставляет «американскую империю» паниковать и готовиться к войне [1]. Неважно, что это обоснование не учитывает культурные различия, а история Греции распространяется на Китай. Вашингтон убежден в том, что Пекин представляет для него угрозу.

Если бы профессор Эллисон не был одним из советников Каспара Уайнбергера в Пентагоне в 1980-х годах и был более образованным, он бы понял, что китайцы рассуждают совсем не так, как американцы. Он бы прислушался к Пекину, протестующему против любого конкурентного проекта и выступающему за взаитмовыгодные соглашения. Он бы не истолковывал эту формулу в англосаксонском смысле, когда успех одного осуществляется в ущерб другому, а в китайском смысле. В прошлом, когда император принимал решение, он мог провести его в жизнь в своих провинциях, только если убеждался, что это выгодно всем. А если некоторые из его указов не исполнялись в каких-либо провинциях, он должен был заинтересовать их. Власть императора могла сохраняться только в том случае, если он не оставлял в стороне никого, включая простых граждан.

Сегодня, когда Вашингтон говорит о соперничестве с Пекином, Китай отвечает, что об этом не может быть и речи, что он не приемлет ни соперничества, ни войн, а стремится к гармонии между всеми через взаимовыгодные отношения.

Китайская хитрость

Можно не сомневаться в том,, люди на Западе панически боятся бурного экономического развития Китая. Соглашение между Дэн Сяопином и американскими транснациональными корпорациями было обусловлено дешёвой рабочей силой, и оно привело к перемещению огромного числа западных предприятий в Китай. После этого средний класс на Западе исчезает, в то время как в Китае, а теперь и в большинстве стран Азии, он растет.

Европейская комиссия двадцать лет назад приветствовала это явление, а в 2009 году начала критиковать организацию китайской экономики. На самом деле, эта критика существовала и раньше, но в 2009 году все изменилось: после подписания Лиссабонского договора она стала исходить из Брюсселя. В зависимости от конкретного случая, это касается кражи патентов, несоблюдения экологических стандартов или китайского экономического национализма.

Приобретение западных ноу-хау вполне устраивает Пекин. Патенты - относительно новая практика в мире. Они были введены два века назад в Европе. До этого времени никто не мог быть владельцем изобретения. Изобретение должно приносить пользу всем. Китайцы до сих пор так считают. Они ничего ни у кого не крадут и подписывают коммерческие соглашения с передачей технологий. После этого они их сохраняют и развивают.

Страны Запада все свои производства, загргрязняющие окружающую среду, давно перенесли в Китай. Теперь они обижаются, что в Китае экологические стандарты ниже, чем у них, но они не намерены возвращать загрязняющие окружающую среду производства на родину. Культурное непонимание достигло пика на недавней конференции КС-26 в Глазго. Запад требует декарбонизации мировой экономики, в то время как китайцы хотят бороться с загрязнением окружающей среды. Поэтому Пекин подписал совместную декларацию [2] с Вашингтоном и показал, что он не намерен вступать в конфликт с США. В декларации подчёркивается, что обе страны находятся на одной линии, ничего не уточняя и не принимая на себя никаких конкретных обязательств. Ни один китайский дипломат никогда никому не говорил «нет», и этого слова не существует в их языке. С точки зрения Китая, эта декларация представляет собой дипломатический отказ, а с точки зрения США - доказательство того, что весь мир верит в антропогенную причину глобального потепления.

Что касается обвинений в экономическом национализме, китайцы никогда не скрывали, что они националисты и до сих пор не терпят колониализм, которому они подверглись. Хотя они перешли к капитализму в международной торговле, они остаются националистами в производстве.

Со стороны китайцев никогда не было никакого обмана или даже желания кого-либо обмануть - просто США и их партнеры самодовольно полагают, что все остальные думают так же, как они, игнорируя сдержанные предупреждения Пекина.

Китайский «империализм»

Самое большое заблуждение касается военного развития Китая. Менее чем за десять лет Пекин освоил серийное производство сложнейших видов оружия. Народная армия, которая в прошлом была в основном рабочей силой для общества, теперь стала элитным корпусом. Военная служба является обязательной для всех, но только лучшие из лучших могут надеяться пройти ее и воспользоваться преимуществами, которые она дает. Несколько лет назад Китай мог похвастаться только численностью своей армии, а сегодня у него самый большой в мире военно-морской флот, который способен оглушить и ослепить армии НАТО, превратив в осколки все их спутники.

Но зачем Китаю такая армия и такое количество современного оружия? Одновременно он инвестирует астрономические суммы в строительство шелковых путей за рубежом. Он должен обеспечить безопасность своего персонала и инвестиций в дальних странах. Более того, как и в древние времена и Средневековье, ему придется постоянно обеспечивать безопасность на этих маршрутах. Его военные базы за рубежом предназначены только для этих двух целей, а не для соперничества с Соединенными Штатами или завоевания всей планеты. Например, база в Джибути позволила ему обезопасить свои морские перевозки от сомалийских пиратов. Вскользь следует отметить, что Пекин и Москва быстро преуспели в этом, в то время как НАТО, взявшее на себя ту же миссию, потерпело полное фиаско [3].

Пекин не намерен допустить развала страны путём неравноправных договоров, в результате которых в прошлом его оккупировали и грабили восемь иностранных держав (Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция, Соединённые Штаты, Франция, Италия, Япония, Соединённое Королевство и Россия). Поэтому вполне законно, что он вооружается, чтобы соответствовать этим державам. Это не значит, что он намерен вести себя как завоеватель, его задача - защитить себя от них.