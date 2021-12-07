Китайский проект шелкового пути пользуется глобальным успехом. Несмотря на всю критику (коррупция местных элит, задолженность стран-партнеров, ущемление экологических прав), страны, участвующие в нем, бурно развиваются.

Удивительно, почему западные программы помощи в целях развития не смогли добиться этого со времен деколонизации?

Особенно удвительно, почему Запад, который на протяжении нескольких десятилетий превозносил достоинства международной торговли, осуждает этот успех?

Характерной чертой отношений Запада к Китаю в 21 веке является отказ от взаимопонимания. США отказываются понять китайский образ мышления и продолжают проецировать свои собственные недостатки на Пекин.

Противодействие шелковым путям

«Желтая угроза» - бестселлер 1910-х годов. Русские и китайцы объединятся против христианской цивилизации (но русские тоже христиане, только православные)

Президент Джо Байден, порвав с политикой своего предшественника Дональда Трампа, объявил, что США будут сдерживать Китай, вызвав тем самым возмущение в Пекине. Он убедил G7 присоединиться к борьбе за превосходство «демократий» над «тоталитарой» китайской системой. Повинуясь его призыву, Европейский Союз начинает развертывание своего контрпроекта "Глобальные ворота". Завтра президент Байден будет председательствовать на всемирном саммите по демократии с участием Тайваня (бывшей диктатуры Чан Кайши), чтобы придать идеологическое содержание этому противостоянию.

Считается, что холодная война велась между атеистическим СССР и религиозным Западом, или между коммунизмом и капитализмом. В действительности речь шла о том, чтобы не дать блоку с солидарной культурой оказать экономическое влияние на блок, контролируемый англосаксами с их индивидуалистической культурой. На этот раз речь будет идти уже не о защите права на религию и свободное предпринимательство, а о защите демократии. В конечном счете, на этот раз речь тоже пойдёт о создании карикатуры на державу, способную экономически конкурировать с англосаксами, вчера это был СССР, а сегодня Китай.

Ловушка Фукидида

Лотроп Стоддард, журналист, придумавший термин "untermenchen" (недочеловек), использованный нацистами, осуждает союз китайцев и японцев против белого человека.

Англосаксы назхывают подобную ситуацию «ловушкой Фукидида», имея в виду древнего историка, написавшего историю Пелопоннесских войн. В 2017 году известный американский политолог, профессор Грэм Эллисон, дал им следующее обоснование: «Эти войны стали неизбежными в результате роста военной мощи Афин и вызванного им в Спарте страха». Аналогичным образом, развитие Китая заставляет «американскую империю» паниковать и готовиться к войне [1]. Неважно, что это обоснование не учитывает культурные различия, а история Греции распространяется на Китай. Вашингтон убежден в том, что Пекин представляет для него угрозу.

Если бы профессор Эллисон не был одним из советников Каспара Уайнбергера в Пентагоне в 1980-х годах и был более образованным, он бы понял, что китайцы рассуждают совсем не так, как американцы. Он бы прислушался к Пекину, протестующему против любого конкурентного проекта и выступающему за взаитмовыгодные соглашения. Он бы не истолковывал эту формулу в англосаксонском смысле, когда успех одного осуществляется в ущерб другому, а в китайском смысле. В прошлом, когда император принимал решение, он мог провести его в жизнь в своих провинциях, только если убеждался, что это выгодно всем. А если некоторые из его указов не исполнялись в каких-либо провинциях, он должен был заинтересовать их. Власть императора могла сохраняться только в том случае, если он не оставлял в стороне никого, включая простых граждан.
Сегодня, когда Вашингтон говорит о соперничестве с Пекином, Китай отвечает, что об этом не может быть и речи, что он не приемлет ни соперничества, ни войн, а стремится к гармонии между всеми через взаимовыгодные отношения.

Китайская хитрость

В 1900-х годах британский журналист Сакс Ромер поведал о «Желтой угрозе» в серии детективных романов, главным героем которых был злодей Фу Манчу.

Можно не сомневаться в том,, люди на Западе панически боятся бурного экономического развития Китая. Соглашение между Дэн Сяопином и американскими транснациональными корпорациями было обусловлено дешёвой рабочей силой, и оно привело к перемещению огромного числа западных предприятий в Китай. После этого средний класс на Западе исчезает, в то время как в Китае, а теперь и в большинстве стран Азии, он растет.

Европейская комиссия двадцать лет назад приветствовала это явление, а в 2009 году начала критиковать организацию китайской экономики. На самом деле, эта критика существовала и раньше, но в 2009 году все изменилось: после подписания Лиссабонского договора она стала исходить из Брюсселя. В зависимости от конкретного случая, это касается кражи патентов, несоблюдения экологических стандартов или китайского экономического национализма.

Приобретение западных ноу-хау вполне устраивает Пекин. Патенты - относительно новая практика в мире. Они были введены два века назад в Европе. До этого времени никто не мог быть владельцем изобретения. Изобретение должно приносить пользу всем. Китайцы до сих пор так считают. Они ничего ни у кого не крадут и подписывают коммерческие соглашения с передачей технологий. После этого они их сохраняют и развивают.

Завтра «желтая угроза» придёт в США (пропагандистский плакат, распространяемый среди американских солдат)

Страны Запада все свои производства, загргрязняющие окружающую среду, давно перенесли в Китай. Теперь они обижаются, что в Китае экологические стандарты ниже, чем у них, но они не намерены возвращать загрязняющие окружающую среду производства на родину. Культурное непонимание достигло пика на недавней конференции КС-26 в Глазго. Запад требует декарбонизации мировой экономики, в то время как китайцы хотят бороться с загрязнением окружающей среды. Поэтому Пекин подписал совместную декларацию [2] с Вашингтоном и показал, что он не намерен вступать в конфликт с США. В декларации подчёркивается, что обе страны находятся на одной линии, ничего не уточняя и не принимая на себя никаких конкретных обязательств. Ни один китайский дипломат никогда никому не говорил «нет», и этого слова не существует в их языке. С точки зрения Китая, эта декларация представляет собой дипломатический отказ, а с точки зрения США - доказательство того, что весь мир верит в антропогенную причину глобального потепления.

Что касается обвинений в экономическом национализме, китайцы никогда не скрывали, что они националисты и до сих пор не терпят колониализм, которому они подверглись. Хотя они перешли к капитализму в международной торговле, они остаются националистами в производстве.

Со стороны китайцев никогда не было никакого обмана или даже желания кого-либо обмануть - просто США и их партнеры самодовольно полагают, что все остальные думают так же, как они, игнорируя сдержанные предупреждения Пекина.

Китайский «империализм»

Учебное пособие для офицеров Пентагона в 1950-х годах.

Самое большое заблуждение касается военного развития Китая. Менее чем за десять лет Пекин освоил серийное производство сложнейших видов оружия. Народная армия, которая в прошлом была в основном рабочей силой для общества, теперь стала элитным корпусом. Военная служба является обязательной для всех, но только лучшие из лучших могут надеяться пройти ее и воспользоваться преимуществами, которые она дает. Несколько лет назад Китай мог похвастаться только численностью своей армии, а сегодня у него самый большой в мире военно-морской флот, который способен оглушить и ослепить армии НАТО, превратив в осколки все их спутники.

Но зачем Китаю такая армия и такое количество современного оружия? Одновременно он инвестирует астрономические суммы в строительство шелковых путей за рубежом. Он должен обеспечить безопасность своего персонала и инвестиций в дальних странах. Более того, как и в древние времена и Средневековье, ему придется постоянно обеспечивать безопасность на этих маршрутах. Его военные базы за рубежом предназначены только для этих двух целей, а не для соперничества с Соединенными Штатами или завоевания всей планеты. Например, база в Джибути позволила ему обезопасить свои морские перевозки от сомалийских пиратов. Вскользь следует отметить, что Пекин и Москва быстро преуспели в этом, в то время как НАТО, взявшее на себя ту же миссию, потерпело полное фиаско [3].

Пекин не намерен допустить развала страны путём неравноправных договоров, в результате которых в прошлом его оккупировали и грабили восемь иностранных держав (Германия, Австро-Венгрия, Бельгия, Франция, Соединённые Штаты, Франция, Италия, Япония, Соединённое Королевство и Россия). Поэтому вполне законно, что он вооружается, чтобы соответствовать этим державам. Это не значит, что он намерен вести себя как завоеватель, его задача - защитить себя от них.

Тьерри Мейсан
Перевод
Эдуард Феоктистов

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[1Destined for War: Can America and China Escape Thucydide’s Trap?, Graham T. Allison, Houghton Mifflin Harcourt (2017).

[3« Рассекая волны », Тьерри Мейсан, Однако (Российская Федерация) , Сеть Вольтер, 24 июня 2010.